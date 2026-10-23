Oliver Kahn faz forte alerta a Julian Nagelsmann sobre a estabilidade do cargo de técnico do Manchester United, clube da Premier League

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Oliver Kahn manifestou sérias reservas quanto à possibilidade de Julian Nagelsmann assumir o comando do Manchester United. Com a pressão aumentando sobre o atual técnico Michael Carrick, o ex-diretor-presidente do Bayern de Munique sugere que Old Trafford talvez não seja o ambiente ideal para o treinador de 39 anos.

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Kahn destaca a instabilidade em Old Trafford

O lendário goleiro alemão manifestou preocupação com uma possível ida de Nagelsmann para a Premier League. Com Carrick sob forte pressão após uma série de resultados ruins no Manchester United, Nagelsmann surgiu como um dos principais candidatos para assumir o comando. Kahn, porém, acredita que o cenário atual do clube inglês representa riscos específicos para um técnico que ainda desenvolve sua carreira no mais alto nível do futebol europeu.

Kahn sugere que o histórico de instabilidade do clube deve ser um grande motivo para qualquer treinador reconsiderar a possibilidade de assumir o cargo. Ele acredita que a frequente troca de técnicos nas últimas temporadas torna o ambiente de trabalho instável para qualquer pessoa, sobretudo para alguém sem experiência significativa em uma liga estrangeira. "Do ponto de vista dele, não é uma situação fácil. Ele não tem uma vasta experiência no mais alto nível, especialmente em clubes estrangeiros. A Premier League e o Manchester United não são exatamente conhecidos pela estabilidade dos treinadores nos últimos anos", disse Kahn em entrevista à Sky Germany.

Os riscos de um fracasso

Getty Images

A trajetória profissional recente de Nagelsmann também foi abordada por Kahn. Após passagens pelo Bayern de Munique e pela seleção alemã que não corresponderam totalmente às expectativas, o ex-goleiro acredita que Nagelsmann precisa ter cautela ao decidir seu próximo passo na carreira. Assumir tão cedo outro cargo de grande pressão poderia prejudicá-lo caso o projeto não se encaixe perfeitamente em sua filosofia de trabalho e em seus pontos fortes como jovem treinador no futebol moderno.

Kahn descreveu explicitamente uma possível ida ao Manchester United como um risco significativo. Ele questionou se Nagelsmann deveria priorizar um projeto estável ou entrar em um ambiente no qual muitos de seus antecessores tiveram dificuldades para alcançar sucesso a longo prazo. "Ele realmente precisa se perguntar: qual deve ser meu próximo passo? Precisa ser a escolha certa? Ou vou me comprometer imediatamente com um risco enorme como o Manchester United, onde praticamente todos os treinadores acabaram fracassando, mais cedo ou mais tarde, nos últimos anos?", explicou Kahn.

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O perfil de Nagelsmann como treinador

O debate sobre Nagelsmann costuma se concentrar mais em sua capacidade de construir projetos de longo prazo do que em oferecer soluções imediatas para elencos desunidos. Kahn reconhece que, embora Nagelsmann tenha talento para desenvolver jogadores e sistemas de jogo, o Manchester United talvez não tenha a paciência necessária para essa abordagem. A cobrança por resultados imediatos em Old Trafford muitas vezes entra em conflito com o processo metódico de reconstrução que um treinador como o ex-comandante do RB Leipzig normalmente prefere implementar ao chegar a uma nova equipe.

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"O Bayern de Munique e a seleção já foram grandes desafios para ele. É preciso pensar com cuidado em quais são seus pontos fortes e qual clube você pode realmente ajudar", observou Kahn.

A decisão cabe a Julian

Getty Images

Em última análise, Kahn acredita que só Nagelsmann pode determinar se está pronto para a intensa atenção que acompanha a Premier League. Embora o atrativo de comandar um dos maiores clubes do mundo seja evidente, a realidade do cargo continua intimidadora. Kahn concluiu sua análise reiterando que Nagelsmann é um construtor de equipes e que continua cético quanto à possibilidade de a estrutura atual do United oferecer as condições de crescimento e estabilidade de que o treinador alemão precisa para prosperar.

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"Acredito que Julian é alguém capaz de construir e desenvolver um clube e uma equipe. Se o Manchester United é o próximo passo certo para ele, só ele pode decidir", concluiu Kahn.