O lendário goleiro alemão Oliver Kahn criticou a decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de suspender temporariamente a punição imposta ao atacante americano Balugon após o cartão vermelho que ele recebeu contra a Bósnia e Herzegovina, ironizando essa decisão em sua conta na plataforma “X”, num momento em que o caso ainda gera muitas repercussões e as reações e opiniões a respeito continuam a se multiplicar.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Oliver Kahn escolheu uma maneira totalmente diferente de dirigir suas críticas a essa medida, escrevendo em um tuíte: “Se estamos reescrevendo a história do futebol agora, tenho uma pequena sugestão: gostaria que a FIFA anulasse o cartão amarelo mostrado a Michael Ballack na semifinal da Copa do Mundo de 2002, que o impediu de disputar a final. E já que estamos nisso, também podemos refazer a final contra o Brasil.”

Vale lembrar que o meio-campista alemão Michael Ballack recebeu o cartão amarelo na penúltima partida do torneio, quando a Alemanha venceu a Coreia do Sul por 1 a 0.

Ballack foi uma peça fundamental naquela equipe, marcando três gols e dando quatro assistências, mas aquele terceiro cartão que acumulou durante o torneio fez com que ele ficasse de fora da grande final contra o Brasil e prejudicou a seleção alemã, levando os europeus a acabarem cedendo e sofrendo dois gols de Ronaldo, perdendo assim a Copa do Mundo.

O cenário esportivo testemunha um aumento nas vozes de oposição, com Oliver Kahn, por meio dessas declarações, juntando-se a várias personalidades que expressaram seu descontentamento com a decisão da FIFA.

Jürgen Klopp já havia lançado um ataque contundente contra Trump e Infantino, afirmando: “Essas duas pessoas, que não entendem nada de futebol, não deveriam ter absolutamente nada a ver com isso”.

O técnico da seleção da Noruega, Solbakken, também se pronunciou sobre o assunto, dizendo: “Foi uma decisão péssima que prejudicará a Copa do Mundo”.