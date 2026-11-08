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Oliver Glasner expressou imenso orgulho após a surpreendente vitória do Nottingham Forest por 3 a 1 sobre o Manchester City na noite de sábado. O técnico do Nottingham Forest apontou a atmosfera no City Ground como um fator decisivo para conquistar a primeira vitória da equipe em casa nesta temporada da Premier League.

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Uma vitória histórica no City Ground

A vitória começou com um gol de Jair Cunha, seguido por dois gols marcados com precisão por Liam Delap, garantindo que os três pontos ficassem no City Ground. O resultado representa uma virada para o Forest, que buscava sua primeira vitória em casa na temporada até a visita dos atuais campeões. A importância do resultado vai além do prestígio de vencer a equipe de Enzo Maresca, já que os três pontos levaram o Forest a nove na temporada. Mais importante ainda, a vitória tirou a equipe de Glasner da zona de rebaixamento e deu um enorme impulso psicológico ao elenco na busca por um lugar no meio da tabela.

O técnico reconheceu rapidamente a importância do resultado para o embalo do clube. Ao comentar a conquista logo após o apito final, Glasner elogiou o esforço coletivo de seus jogadores e o apoio dos torcedores da casa. "É uma noite muito especial. Os jogadores merecem crédito pela paixão com que jogaram e pelo espírito demonstrado. Gostei muito do espírito da equipe, do ambiente no City Ground e da união", disse o treinador no site oficial do clube.

Superando a pressão do Manchester City

Apesar do placar final confortável, o Forest teve de suportar períodos de muita pressão, especialmente depois que o City balançou a rede. Glasner destacou que a torcida teve um papel fundamental nesses momentos difíceis da partida, sustentando os jogadores quando a equipe ficou recuada no próprio campo de defesa. A resistência da linha defensiva mostrou a disciplina tática implementada pela comissão técnica.

O treinador ressaltou como a energia vinda das arquibancadas se traduziu em solidez defensiva, impedindo que os visitantes transformassem seu domínio territorial em mais gols durante um segundo tempo tenso, sob as luzes dos refletores em Trentside. "Depois do gol do City, passamos por momentos de dificuldade e, nesses momentos, a atmosfera foi incrível. Tivemos todo o apoio dos nossos torcedores, e isso nos ajudou a superar um período difícil", explicou Glasner.

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Liam Delap faz a diferença

A atuação individual de maior destaque foi a de Delap, cujos dois gols praticamente encerraram a disputa. O atacante mostrou versatilidade ao marcar com os dois pés, algo que não passou despercebido por seu treinador. Glasner admitiu que o terceiro gol foi o momento decisivo, que permitiu à sua equipe enfim acreditar que uma vitória marcante contra os vencedores da tríplice coroa estava ao alcance conforme o tempo passava.

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"O terceiro gol de Liam pareceu ser o golpe decisivo, e ganhamos a confiança de que poderíamos realmente vencer este jogo. Por isso, os jogadores merecem crédito, e nossos torcedores também. A eles, o nosso obrigado", acrescentou Glasner.

Uma atuação coletiva

Glasner ficou particularmente impressionado com a ambição da equipe de ampliar a vantagem, em vez de simplesmente recuar para defender uma diferença pequena. Ele destacou que a capacidade do City de atacar por diferentes caminhos tornava o terceiro gol necessário. No fim, o técnico alemão preferiu não atribuir a vitória a nenhum jogador em particular, concentrando-se no esforço coletivo que permitiu ao Forest superar fisicamente seu renomado adversário.

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"A pressão aumentou, e o City trocava passes ao redor da nossa área. Sabemos como é difícil defender nessas condições. Eles podem jogar pelo meio e cruzar pelas pontas. Precisávamos do terceiro gol, e Liam mostrou sua qualidade na finalização com o pé direito e com o esquerdo. Nenhum jogador merece ser mencionado individualmente hoje, porque foi um trabalho de equipe fantástico, e todos os elogios são para eles", concluiu Glasner.