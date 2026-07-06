Oliver Glasner, cujo nome tem sido associado ao Feyenoord, vai ganhar 15 milhões de euros por ano

Oliver Glasner será o técnico do Nottingham Forest nas próximas três temporadas. Segundo o jornalista especializado em transferências Florian Plettenberg, o técnico de 51 anos se tornará o segundo treinador mais bem pago da Premier League, atrás apenas de Mikel Arteta, do Arsenal.

No início de junho, o jornalista Marcel van der Kraan, do De Telegraaf, ainda havia informado que Glasner estava sendo cotado para suceder Robin van Persie no Feyenoord.

As recentes notícias sobre sua contratação pelo Nottingham deixam claro que isso era totalmente irrealista.

Glasner vai ganhar uma fortuna nos próximos anos. O austríaco poderá receber 13 milhões de libras esterlinas por ano, o que equivale a mais de 15 milhões de euros.

Por meio do site do clube, Glasner comentou sobre sua contratação. “Estou muito feliz por me juntar ao Nottingham Forest como técnico principal. Desde minhas primeiras conversas com o proprietário e a diretoria do clube, ficou claro para mim que eles têm uma visão clara para este clube de futebol e que depositam total confiança em mim e na minha comissão técnica para, juntos, construirmos um futuro sólido a longo prazo.”

“Essa confiança e essa ambição compartilhada, combinadas com o potencial que vejo no elenco, foram razões decisivas para eu escolher o Nottingham Forest. Estou, portanto, muito ansioso para construirmos algo bonito juntos”, afirmou Glasner.

O diretor técnico Devy Rigaux, aliás, já negou ter conversado com Glasner. Segundo o dirigente belga do Feyenoord, ele se reuniu apenas com Giovanni van Bronckhorst.