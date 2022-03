Olimpia x Fluminense: escalação, desfalques e mais da Copa Libertadores 2022

Olimpia e Fluminense entram em campo na noite desta quarta-feira (16), no estádio Defensores del Chaco, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores.

O Tricolor venceu o duelo de ida por 3 a 1 e, por isso, tem a vantagem do empate, além de poder perder por até um gol de diferença.

Ao time paraguaio resta ganhar por três gols a mais para avançar diretamente. Caso os mandantes vençam por dois gols de diferença, a decisão da vaga será nas penalidades.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Olimpia optou por dar descanso a alguns jogadores no fim de semana, como Alcaraz, Ortíz, Derlis González e Recalde.

Desta forma, o time paraguaio promete ir com força total para conquistar a "remontada" sobre os brasileiros.

Iván torres e Salazar estão suspensos e desfalcam o Olimpia.

O Fluminense deve ir a campo nesta quarta-feira com a mesma equipe que atuou no jogo de ida, no Rio de Janeiro.

🎵 VAMOS, FLUMINENSE

COM GARRA E COM RAÇA 🎵



É #DIADEFLU DECISIVO, TRICOLOR! É TUDO PELA CLASSIFICAÇÃO! VAI PRA CIMA, FLUMINENSE! 🇭🇺 pic.twitter.com/nrEHEM7Fq4 — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) March 16, 2022

Luiz Henrique está recuperado de uma entorse no tornozelo e está confirmado no jogo.

Os desfalques no Tricolor são Fred, Samuel Xavier, Luan Freitas e John Kennedy, todos lesioandos.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano.

Possível escalação do Olimpia: Olveira, Otálvaro, Salcedo, Alcaraz e Mateo Gamarra; Alejandro Silva, Ortíz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo; Derlis González e Recalde.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Fred, Samuel Xavier, Luan Freitas e John Kennedy: lesionados.

OLIMPIA:

Iván Torres e Víctor Salazar: suspensos.

ARBITRAGEM

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Cristian Schimann e Claudio Rios (CHI)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Olimpia nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,45 no triunfo Tricolor, $ 3,50 no empate e $ 2,75 caso o Olimpia vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,80 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 11.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense x Olimpia será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira (16), em Assunção. Acompanhe o jogo na GOAL em tempo real!