Olimpia x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pela quinta rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional visita o Olimpia nesta quinta-feira (20), às 21h (de Brasília), no Paraguai, pela quinta rodada da Copa Libertadores, podendo encaminhar a classificação para as oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook Watch, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Olimpia x Internacional DATA Quinta-feira, 20 de maio de 2021 LOCAL Estádio Manuel Ferreira - Assunção, PAR HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a terceira vitória no grupo B da Libertadores / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na liderança do grupo B e podendo encaminhar a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores, o Internacional deixa de lado a final do Campeonato Gaúcho contra o rival Grêmio.

Para o confronto, o Colorado tem ao menos uma mudança: Taison retorna ao time titular no lugar de Nonato.

Já Patrick se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e segue fora, assim como Guerrero, com tendinite no joelho direito.

O grupo B está equilibrado, com todos os times somando seis pontos. No entanto, o Inter lidera pelo saldo de gols (6). O Olimpia, atualmente, está em terceiro.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Taison; Palacios, Thiago Galhardo e Mauricio.

Provável escalação do Olimpia: Gastón Olveira; Benítez, Maciel, Diego Polenta, Iván Torres; Recalde, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Ramon Sosa, Marcelo Estigarribia e Walter Gonzáles.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Deportivo Táchira 2 x 1 Internacional Libertadores 11 de maio de 2021 Internacional 1 x 2 Grêmio Gaúcho 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Gaúcho 23 de maio de 2021 16h (de Brasília) Internacional x Always Ready Libertadores 26 de maio de 2021 19h (de Brasília)

OLIMPIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Club Always Ready 1 x 2 Olimpia Libertadores 14 de maio de 2021 Nacional 2 x 1 Olimpia Campeonato Paraguaio 17 de maio de 2021

Próximas partidas