O zagueiro francês, Dayot Upamecano, comentou sobre o futuro de seu companheiro de equipe na Seleção Francesa e no Bayern de Munique, Michael Oliisi, enquanto a Seleção Francesa se prepara para enfrentar o Marrocos na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em resposta a uma pergunta da rede “Sky Sport – Alemanha” sobre os rumores que ligam Oulissi a uma transferência para o Real Madrid durante a esperada janela de transferências de verão, Upamecano disse, sorrindo: “Ele fica, ele fica”.

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Obamikanou também falou sobre os comentários racistas dirigidos a seu outro companheiro no Bayern, o alemão Jonathan Tah, depois que ele perdeu um pênalti contra o Paraguai.

O jogador da seleção francesa disse: “Entrei em contato com ele. Mandei uma mensagem depois do jogo e sei que ele é muito forte. Estou muito feliz por poder jogar ao lado dele; ele tem uma mentalidade incrível”.

E completou: “Ele queria cobrar aquele pênalti, porque sempre teve essa mentalidade. Ele é muito importante para a Alemanha e para o Bayern de Munique. Não entendo por que ainda existem pessoas assim; não aceito o racismo... Mas ele não deve se preocupar com isso. Ele só precisa seguir em frente e dar tudo de si.”







