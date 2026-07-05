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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Oliisi vai para o Real Madrid?.. Upamecano revela o destino do companheiro de equipe

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
D. Upamecano
M. Olise
Bayern de Munique
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França
Marrocos
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Owaisi brilhou na última temporada com o gigante da Baviera

O zagueiro francês, Dayot Upamecano, comentou sobre o futuro de seu companheiro de equipe na Seleção Francesa e no Bayern de Munique, Michael Oliisi, enquanto a Seleção Francesa se prepara para enfrentar o Marrocos na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em resposta a uma pergunta da rede “Sky Sport – Alemanha” sobre os rumores que ligam Oulissi a uma transferência para o Real Madrid durante a esperada janela de transferências de verão, Upamecano disse, sorrindo: “Ele fica, ele fica”.

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Obamikanou também falou sobre os comentários racistas dirigidos a seu outro companheiro no Bayern, o alemão Jonathan Tah, depois que ele perdeu um pênalti contra o Paraguai.

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O jogador da seleção francesa disse: “Entrei em contato com ele. Mandei uma mensagem depois do jogo e sei que ele é muito forte. Estou muito feliz por poder jogar ao lado dele; ele tem uma mentalidade incrível”.

E completou: “Ele queria cobrar aquele pênalti, porque sempre teve essa mentalidade. Ele é muito importante para a Alemanha e para o Bayern de Munique. Não entendo por que ainda existem pessoas assim; não aceito o racismo... Mas ele não deve se preocupar com isso. Ele só precisa seguir em frente e dar tudo de si.”



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