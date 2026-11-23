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O atacante Oli McBurnie, do Hull City, elogiou o goleiro Konstantinos Tzolakis pela atuação decisiva na dramática vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, pela Premier League. Embora seus dois gols nos acréscimos tenham encerrado uma sequência de oito jogos sem vencer, McBurnie admitiu que o Hull contou com a sorte.

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Dois gols no fim encerram sequência sem vitórias

McBurnie marcou duas vezes nos acréscimos para garantir a vitória do Hull por 2 a 0 sobre o Brighton , depois que Tzolakis manteve os donos da casa no jogo. O goleiro grego defendeu finalizações de Diego Gomez, Georginio Rutter, Pascal Gross e Lewis Dunk antes de Costinha ser expulso por uma segunda infração passível de cartão amarelo. McBurnie empurrou a bola para o gol aos 92 minutos, dois minutos e 33 segundos após a expulsão, e depois aproveitou um cruzamento de Mohamed Belloumi para marcar novamente.

Autor dos gols da vitória elogia goleiro grego decisivo

Ao marcar duas vezes pela primeira vez na Premier League, em sua 107ª partida, McBurnie ajudou o Hull a fazer dois gols a partir dos 90 minutos em um mesmo jogo da primeira divisão pela primeira vez. A equipe também ampliou para seis partidas sua invencibilidade em casa neste início de campanha, com duas vitórias e quatro empates.

Em entrevista à Sky Sports após o jogo, o atacante atribuiu ao goleiro o mérito de manter a equipe na disputa: "Para ser sincero, não parece ser assim. Não perdemos nenhum jogo em casa. Eles são uma grande equipe, e sabíamos que seria difícil.

"Contamos com a sorte e temos o grandalhão [Tzolakis] para impedir que a bola entre. Foi o que ele fez.

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"Ele [Tzolakis] foi incrível. Para ser justo com ele, tem sido assim durante toda a temporada. Pegamos um pouco no pé dele por causa do equipamento, mas ele tem ido bem no gol.

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"Ele foi fantástico e nos manteve no jogo hoje. Sabemos que, enquanto estivermos vivos nos jogos, confiamos que vamos criar chances. Foi o que fizemos."

Tzolakis e Hurzeler avaliam a partida

Com o Hull vivendo seu início de campanha mais longo sem derrotas em casa desde 2015/16, Tzolakis ressaltou o esforço coletivo: "Muitas defesas, mas também dois gols de Oli [McBurnie]. Foi um esforço de toda a equipe, e todos se ajudaram.

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"Somos um grupo unido aqui, uma equipe. Jogamos uns pelos outros. Vimos um grande esforço coletivo e merecemos conquistar os três pontos.

"No primeiro tempo sofremos muito, mas controlamos o segundo e marcamos dois gols em transições, dois gols do Oli. Foi isso."

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O Brighton, que perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Arsenal após o empate por 2 a 2 com o Newcastle United, sofreu sua terceira derrota definida a partir dos 90 minutos na primeira divisão em 2026. Ao comentar o revés no BBC Match of the Day, o técnico Fabian Hurzeler disse: "Durante 65 minutos, tivemos uma boa atuação. Depois, mudamos nossa intensidade, nosso nível e nossos padrões.

"Na Premier League, os adversários podem punir você, especialmente depois de um cartão vermelho. No geral, foi um jogo frustrante, mas precisamos seguir em frente. Vamos analisá-lo. Esse é o processo que seguimos.

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"Sempre ressalto a importância de manter a humildade. Precisamos trabalhar mais do que o adversário. Caso contrário, os adversários são bons demais na Premier League, e é nisso que precisamos melhorar."

Hull reforça sua força em casa

Depois de encerrar uma sequência de oito jogos sem vencer, o Hull tentará levar a capacidade de reagir no fim para os próximos compromissos e preservar sua invencibilidade em casa. O Brighton, por sua vez, precisa corrigir rapidamente seus erros custosos nos minutos finais, após perder dois dos últimos três jogos contra equipes recém-promovidas. Com Costinha sujeito a suspensão, a equipe de Hurzeler precisará de mais disciplina para continuar perto do topo da tabela.