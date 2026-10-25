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Harry Maguire fez uma avaliação contundente do nível atual do Manchester United e cobrou que seus companheiros assumam responsabilidade individual pela péssima fase da equipe após a humilhante derrota em casa por 3 a 0 para o Bournemouth. O zagueiro não poupou críticas depois que o United foi arrasado em Old Trafford e admitiu que o clube está muito longe do nível que precisa alcançar.

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Manchester United atinge novo fundo do poço em Old Trafford

A temporada do Manchester United chegou a um novo e surpreendente ponto baixo no domingo, quando o time foi derrotado por 3 a 0 pelo Bournemouth em Old Trafford. O Bournemouth, que havia conquistado sua primeira vitória no campeonato apenas uma semana antes, foi muito superior ao anfitrião durante toda a partida. Gols de Rayan, Marcus Tavernier e Evanilson puniram uma série de erros defensivos e deixaram a equipe de Michael Carrick na 16ª posição da Premier League após oito jogos.

O clima ao apito final era hostil, com vaias por todo o estádio enquanto os jogadores deixavam o campo cabisbaixos. O United já soma oito jogos sem vencer em todas as competições, sequência que elevou ao máximo a pressão sobre Carrick.

Em entrevista à Sky Sports após a derrota desmoralizante, Maguire, visivelmente frustrado, admitiu que a atuação foi inaceitável. “Não foi bom o suficiente. É decepcionante sofrer um gol tão cedo, mais uma vez em uma jogada de bola parada, e sair atrás na Premier League torna tudo difícil. Um erro no segundo gol complica ainda mais para nós. Não jogamos bem o suficiente, nem individualmente nem como equipe, e não merecemos nada da partida”, afirmou com franqueza o jogador da seleção da Inglaterra.

Maguire cobra responsabilidade individual

As declarações de Maguire evidenciaram uma sensação crescente de distanciamento e falta de entrosamento no elenco, que tem tido dificuldades para repetir o desempenho da temporada anterior. Segundo a Opta, o Manchester United somou apenas sete pontos nos oito primeiros jogos desta edição da Premier League (1 vitória, 4 empates e 3 derrotas), sua menor pontuação nessa altura de uma temporada do campeonato desde 1986-87 (quatro).

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O zagueiro pediu aos companheiros que parem de dar desculpas e comecem a mostrar resultados em campo. “As coisas não estão funcionando no momento. Os resultados não são bons o suficiente, e as atuações na última semana também não foram. Ainda estamos no início da temporada. Precisamos encontrar uma solução, questionar a nós mesmos, olhar no espelho. Isso é o mais importante. Pensar no que podemos fazer a mais e em como podemos contribuir mais para a equipe. Se fizermos isso, vamos sair dessa situação”, acrescentou Maguire na entrevista após o jogo.

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Carrick é pressionado enquanto estrelas não rendem

A decisão de deixar Bruno Fernandes fora da equipe dominou as manchetes antes da partida, especialmente depois de o meio-campista ter questionado publicamente a abordagem tática de Carrick após uma derrota para o Como no meio da semana. Embora Carrick tenha insistido que a ausência foi uma decisão puramente técnica, a falta de reação dos titulares sugeriu problemas mais profundos no vestiário. Para reforçar a perda da força de Old Trafford, nenhum time da Premier League sofreu mais derrotas em casa por uma diferença de três ou mais gols, considerando todas as competições, do que o Manchester United (sete) desde o início da temporada 2023-24.

Maguire reconheceu que os jogadores não estão cumprindo as exigências básicas de representar um clube de tanta história. “Claro. Você precisa avaliar suas próprias atuações e assumir a responsabilidade. Este é um clube enorme, e todos os dias você precisa provar por que veste esta camisa. No momento, nós, jogadores, não estamos fazendo o suficiente. Michael [Carrick] transformou nossa temporada no ano passado, e jogamos um futebol brilhante e conquistamos resultados excelentes. Nesta temporada, não temos jogado bem o suficiente individualmente”, explicou.

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Mudanças urgentes são necessárias para salvar a temporada

Questionado sobre o clima no vestiário e se houve uma discussão acalorada entre os jogadores, Maguire preferiu não revelar detalhes, mas reiterou a necessidade de mudança. “Se essas conversas acontecerem, ficarão entre nós. Queremos fazer mais, ser melhores e conseguir resultados melhores. No momento, estamos muito longe do nível necessário, e alguma coisa precisa mudar”, concluiu.