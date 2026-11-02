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O ex-técnico do Manchester United Erik ten Hag fez um alerta contundente: o clube pode ser rebaixado da Premier League. O holandês acredita que a competitividade da primeira divisão coloca a equipe de Michael Carrick, que atravessa dificuldades, diante de um risco real de rebaixamento, antes impensável.

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United corre sério risco de rebaixamento

Ten Hag acredita que o United enfrenta uma ameaça real de rebaixamento da Premier League. Seus comentários vieram após uma dura derrota por 2 a 0 para o Chelsea no sábado. Com o resultado, a equipe de Carrick amarga a 17ª posição, com apenas sete pontos em nove jogos. O time está à frente do Crystal Palace, que ocupa a última posição na zona de rebaixamento, apenas pelo saldo de gols.

O Manchester United atravessa uma sequência de nove jogos sem vencer em todas as competições. Segundo a Opta, é a maior série do clube sem vitórias desde 1984.

Ten Hag alerta para círculo vicioso

A diretoria do United optou por manter Carrick para a viagem a Stamford Bridge. A decisão foi tomada apesar das pesadas derrotas recentes, incluindo uma derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth e uma goleada sofrida por 4 a 1 diante do Como na Champions League.

Questionado sobre a possibilidade de o United sofrer seu primeiro rebaixamento em mais de meio século, Ten Hag foi direto. O holandês apontou a qualidade das equipes da competição como um fator importante.

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"Na Premier League, isso certamente é possível, porque todas as equipes são fortes", disse Ten Hag à ESPN. "Se você acabar em uma situação desfavorável e realmente entrar nesse círculo vicioso, então a situação pode ficar muito, muito difícil."

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Um contraste marcante entre o passado recente e o presente

Ten Hag assumiu o comando em Old Trafford em 2022 e encerrou o jejum de títulos do clube antes de ser demitido em 2024. Durante sua passagem, levou o United às conquistas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

O técnico holandês foi recentemente nomeado o novo diretor técnico do FC Twente para a temporada 2026-27. Ao relembrar sua passagem pela Inglaterra, destacou o contraste entre suas conquistas e a situação atual do clube.

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"Antes de chegarmos, foram seis anos sem ganhar um título", observou Ten Hag. "Veja onde eles estão agora."

Jogos decisivos aguardam o United em má fase

Carrick agora precisa encontrar uma maneira de reerguer seu elenco antes de dois jogos decisivos em casa. O United precisa desesperadamente de um resultado positivo para interromper sua queda preocupante e recuperar a confiança abalada.

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O time receberá a AS Roma pela Champions League na noite de terça-feira. Depois, as atenções se voltarão rapidamente para a luta pela permanência na Premier League. A equipe de Carrick receberá o Aston Villa em Old Trafford no domingo, em um confronto no qual vencer é indispensável.