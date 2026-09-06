"Olha isso, cara!" Marc-André ter Stegen é duramente criticado após derrota do Ajax de Amsterdã no jogo de destaque contra o PSV

Hans Kraay junior criticou, em sua análise como especialista da ESPN, um estilo de jogo lento e excessivamente cadenciado do Ajax, mandante da partida, e a parcela de responsabilidade de ter Stegen nisso.

O ex-profissional, que atuou, entre outros clubes, no PSV Eindhoven, disse ter "a impressão de que ter Stegen acha tudo isso perfeitamente normal. Ele ficou andando por aí durante dez minutos. Eu realmente achei inacreditável!"

Na visão de Kraay, ter Stegen fez o jogo se arrastar. Ao mesmo tempo, ele considera "ótimo" que o goleiro e capitão de longa data do Barcelona tenha se juntado ao Ajax por empréstimo. No entanto, teve "a impressão de que ele nem sabia que o Ajax estava perdendo por 2 a 1. Dá uma olhada nisso, cara."

Ex-goleiro elogia ter Stegen: "Melhor jogador de futebol do time"

Ter Stegen, por outro lado, recebeu apoio claro de Ronald Waterreus. O ex-goleiro de PSV e Manchester City, que também fez algumas partidas pela seleção da Holanda, disse que o goleiro alemão é "o melhor jogador de futebol do time" e, por isso, está integrado à saída de bola no sistema do técnico Michel. "Fico feliz que uma estrela mundial como essa jogue na Holanda", disse o ex-jogador de 56 anos.

Ter Stegen e o Ajax acabaram perdendo o clássico contra o campeão Eindhoven por 3 a 1 e, com isso, sofreram a primeira derrota na liga na atual temporada. O maior lance polêmico da partida foi uma falta dura do astro do PSV Ruben van Bommel, na qual Aaron Bouwman, do Ajax, se lesionou. Van Bommel, filho do ex-astro do Bayern de Munique, recebeu apenas cartão amarelo pela entrada.