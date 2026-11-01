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Ole Gunnar Solskjaer insiste que Michael Carrick ainda é a pessoa certa para levar o Manchester United adiante, apesar de uma sequência de nove jogos sem vencer que deixou o clube na 17ª posição da Premier League. Solskjaer também revelou que se ofereceu para assumir o comando após a demissão de Ruben Amorim, em janeiro, mas elogiou Carrick, seu ex-auxiliar, quando o clube avaliava suas opções.

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Solskjaer apoia Carrick apesar da sequência sem vitórias

O time de Carrick perdeu por 2 a 0 para o Chelsea no sábado. Morgan Rogers marcou pouco depois do intervalo, e Cole Palmer converteu um pênalti após a expulsão de Lisandro Martinez. O United está há nove jogos sem vencer, sua maior sequência desse tipo desde 1988, e ocupa a 17ª posição na Premier League.

Solskjaer, porém, segue firme no apoio a Carrick. Em entrevista ao veículo norueguês TV2, ele disse: "Michael tem o necessário para fazer aquele clube avançar. Acho que é a pessoa certa. Ele entende o clube, entende os torcedores e sabe o que é preciso. Você não vê esse 'diabo' nele. Mas ele está lá, e eu também tenho isso. Somos incrivelmente parecidos."

Solskjaer recomendou Carrick à direção do United

Carrick, que jogou ao lado de Solskjaer em Old Trafford e depois trabalhou como seu auxiliar, foi nomeado técnico interino após a demissão de Amorim em janeiro. Em seguida, recebeu o cargo em definitivo depois de levar o United ao terceiro lugar e à classificação para a Champions League. Solskjaer revelou que havia recomendado seu ex-companheiro de equipe.

"Talvez poucas pessoas achassem que eu me tornaria técnico de futebol, muito menos técnico do Manchester United. Muitos provavelmente pensavam o mesmo sobre Michael Carrick", afirmou. "Quando conversei com o United, também falei muito bem de Michael. 'Se vocês o escolherem, terão uma boa pessoa', eu disse. Acredito que ele tenha feito o mesmo por mim. Nenhum de nós estava desesperado pelo cargo. Mas provavelmente aceitaríamos se nos chamassem."

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Solskjaer se ofereceu para assumir após a saída de Amorim

Solskjaer, que comandou o United por três anos antes de sair em 2021, teve seu nome ligado a um retorno após uma passagem malsucedida pelo Besiktas na temporada passada. Ele confirmou que conversou com a direção do clube em janeiro: "Tive uma boa conversa com Jason Wilcox e Omar Berrada. Não discutimos a duração do contrato nem nada do tipo. Ofereci-me para assumir se fosse necessário e não fiz nenhuma exigência. Compartilhei minhas ideias sobre o que é preciso para o clube avançar. Tivemos uma conversa breve. Não houve negociações."

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Ao relembrar seu período no clube, Solskjaer acrescentou: "Houve momentos fantásticos, mas tudo tem seu tempo. Sinto falta, sim. Eu conseguia me imaginar ficando lá para sempre, mas a vida segue. Foi um período muito especial. Claro que foi. Foi especial de muitas maneiras. Voltar ao passado nem sempre é uma boa ideia. Sim, eu teria assumido [em janeiro], mas não pretendia ficar além do verão. Provavelmente era hora de outra pessoa ter uma oportunidade. Também sinto que deixei algo inacabado. Naturalmente, teria sido divertido ter a oportunidade de novo."

Jogos contra Roma e Aston Villa podem decidir o futuro de Carrick

A expectativa é que Carrick esteja no banco de reservas quando o United receber a Roma pela Champions League na terça-feira. O Manchester United ocupa a 20ª posição na tabela da fase de liga, enquanto os italianos estão em 15º.

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Ele também deve comandar a equipe no jogo em casa contra o Aston Villa no próximo fim de semana, antes que a direção avalie a situação durante a pausa para os jogos das seleções. Segundo o Metro, o United já fez contatos preliminares com Eddie Howe, Antonio Conte e Julian Nagelsmann.