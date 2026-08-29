O jogador de 23 anos sofreu a lesão pouco depois do reinício, com o placar em 2 a 0, ao torcer o joelho durante uma dividida. Konstantelias caiu no gramado, ficou deitado a princípio e levou as mãos ao rosto. Os fisioterapeutas do Dortmund ainda fizeram no campo o chamado "teste da gaveta", no qual é verificada a estabilidade das articulações.

Konstantelias não conseguiu continuar em seguida. Mancando, ele deixou o campo aos 54 minutos sob aplausos de incentivo, e Marcel Sabitzer entrou em seu lugar na partida. Reprises de TV indicavam possivelmente uma lesão mais grave. O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac (54), foi diretamente até Konstantelias à beira do campo e tentou animar seu novo ponta-direita, mas sem muito sucesso.

O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, disse após o jogo à Sky: "Devemos ser cautelosos com o que comunicamos hoje. Mas estamos, sim, preocupados com uma lesão grave." Questionado se essa preocupação apontava para uma ruptura de ligamento cruzado, ele respondeu: "A preocupação com isso certamente existe." Inicialmente, porém, agora haverá novos exames. Kovac também se mostrou pessimista: "Definitivamente, não soou bem o que o médico me disse." Ele não deu mais detalhes.

Até ser substituído, Konstantelias havia feito uma estreia impecável na Bundesliga com a camisa dos aurinegros. Ao lado de seu compatriota grego Konstantinos Karetsas, ele participou praticamente de todos os ataques perigosos do vice-campeão.

Ele coroou sua forte atuação com o gol do 2 a 0 (45+1). Pouco antes do intervalo, aproveitou um passe preciso de Maximilian Beier pela esquerda. Konstantelias puxou para dentro e finalizou entre as pernas do zagueiro do HSV Sebastiaan Bornauw (27). A bola ainda desviou levemente nele, e assim o goleiro Daniel Heuer-Fernandes (33) não teve chance de defesa.

Konstantelias chegou há apenas poucos dias, vindo do PAOK Saloniki, por 26 milhões de euros, depois da frustrada contratação de Said El Mala (20, 1. FC Köln). Ele deve substituir Karim Adeyemi (24), que se transferiu para o Barca, e já havia deixado boa impressão na Supercopa, há uma semana, contra o Bayern de Munique (1 a 2).