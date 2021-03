Oito jogos, sete taças e lágrimas após treinos: o pesadelo de Douglas no Barcelona

Certamente a torcida Blaugrana lembra do lateral ex-São Paulo, mas porque ele foi uma das contratações mais contestadas da história recente do Barça

O lateral Douglas, ex-São Paulo, foi uma das contratações mais contestadas da história recente do Barcelona. É verdade que ele conquistou sete taças pelo clube, mas com apenas oito jogos disputados, e muitas lesões e lágrimas após os treinos transformaram sua passagem pela Catalunha em um verdadeiro pesadelo.

A contratação de Douglas ainda segue um mistério para muitos na Espanha. Depois de uma passagem sem muito destaque pelo São Paulo, ele foi contratado pelo Barcelona, em 2014, por 4 milhões de euros - valor baixo para os padrões dos gigantes europeus -, para seguir os passos dos muitos laterais brasileiros que passaram pelo clube Blaugrana recentemente, como Belletti, Dani Alves, Maxwell e Adriano. Porém, definitivamente, não teve o mesmo sucesso que seus antecessores. E sua estreia, contra o Málaga, já mostrava o que estava por vir.

Jogando em um dos times mais ofensivos do mundo, o lateral deu 31 passes para trás e levou um cartão amarelo que tirou a paciência dos torcedores logo de cara. Claramente não estava no nível que todos estavam acostumados na Catalunha.

Longe de ter a mesma qualidade técnica que a grande maioria de seus companheiros de time na época - como Messi, Neymar, Suárez, Xavi, Iniesta, Busquets, Dani Alves ou Alba -, muitos dizem que Douglas estava visivelmente abalado e sem confiança, com uma linguagem corporal realmente negativa.

Além disso, o lateral, que hoje defende o Besiktas, da Turquia, passou por várias lesões na Catalunha - quatro apenas em sua primeira temporada no clube -, algo que minou ainda mais seu psicológico.

“Em Barcelona, ​​tive alguns momentos difíceis com lesões. Eu voltava para casa chorando todos os dias”, revelou em entrevista ao As, em 2016.

É claro que, como um dos membros daquele elenco estrelado, que tinha um dos melhores trios de ataque da história do clube, o MSN, e venceu a Liga dos Campeões de 2014/15, o brasileiro ex-São Paulo conquistou muitos títulos, mas sem entrar em campo. Ao todo, ele fez apenas oito jogos com a camisa Blaugrana, e durante seus três últimos anos de contrato foi emprestado para diferentes clubes.

No início ele até se recusou a deixar o Barça para defender o Sporting Gijón, mas foi convencido a aceitar a transferência. No novo clube, jogou regularmente na campanha que culminou com o rebaixamento da equipe. Então, passou mais um ano como reserva no Benfica, antes de assinar com o Sivasspor, da Turquia, em 2018.

No ano seguinte, seu contrato com o Barcelona terminou e ele se transferiu em definitivo ao Besiktas, onde atua até hoje, mas ainda sem disputar muitas partidas. Depois de estrear pelo novo clube, as lesões voltaram a atacar. Uma ruptura dos ligamentos do tornozelo e do músculo da coxa o restringiram a apenas sete partidas na última temporada.

Este ano, Douglas não vem sendo relacionado para as partidas, com boatos indicando que ele pode ser dispensado ao final da temporada, quando seu contrato com os turcos termina.