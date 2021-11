Oitavas de final do Paulistão sub-20 2021: classificados, datas, jogos e mais

Principal torneio estadual de base do país, o Paulistão sub-20 chegou, finalmente, à sua fase de mata-mata. E 16 dos principais times sub-20 do estado estão vivos na disputa pela taça.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O torneio, que começou com 54 participantes e duas fases de grupos, ainda conta com os quatro grandes do futebol paulista, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, bem como Guarani, Ponte Preta e outros times tradicionais como Mirassol, São Caetano e Ferroviária.

Listamos, então, todas as informações sobre as oitavas de final do Paulistão sub-20. Confira!

Os jogos das oitavas de final do Paulistão sub-20 2021

Segundo o regulamento e alocando os 16 classificados de acordo com suas campanhas nas duas primeiras fases do Paulistão sub-20, esses são os confrontos da fase de oitavas de final:

Desportivo Brasil x São Paulo

IDA: 18 de novembro, às 11h (de Brasília) - Desportivo Brasil 1 x 1 São Paulo

VOLTA: 24 de novembro, às 11h (de Brasília) - São Paulo x Desportivo Brasil

São Caetano x Palmeiras

IDA: 18 de novembro, às 15h (de Brasília) - São Caetano 0 x 4 Palmeiras

VOLTA: 25 de novembro, às 11h (de Brasília) - Palmeiras x São Caetano

Portuguesa Santista x Ferroviária

IDA: 18 de novembro, às 15h (de Brasília) - Portuguesa Santista 1 x 0 Ferroviária

VOLTA: 24 de novembro, às 15h (de Brasília) - Ferroviária x Portuguesa Santista

Guarani x Marília

IDA: 18 de novembro, às 15h (de Brasília) - Guarani 1 x 3 Marília

VOLTA: 25 de novembro, às 15h (de Brasília) - Marília x Guarani

Oeste x Audax

IDA: 19 de novembro, às 11h (de Brasília) - Oeste x Audax

VOLTA: 25 de novembro, às 11h (de Brasília) - Audax x Oeste

São Bernardo x Corinthians

IDA: 19 de novembro, às 15h (de Brasília) - São Bernardo x Corinthians

VOLTA: 25 de novembro, às 15h (de Brasília) - Corinthians x São Bernardo

Santos x Ponte Preta

IDA: 19 de novembro, às 15h (de Brasília) - Santos x Ponte Preta

VOLTA: 25 de novembro, às 15h (de Brasília) - Ponte Preta x Santos

Capivariano x Mirassol

IDA: 19 de novembro, às 15h (de Brasília) - Capivariano x Mirassol

VOLTA: 25 de novembro, às 15h (de Brasília) - Mirassol x Capivariano

Os classificados para as oitavas de final do Paulistão sub-20 2021

Essas são as equipes que garantiram vagas nas oitavas de final de acordo com sua campanha nas duas primeiras fases do Paulistão sub-20:

Palmeiras (melhor campanha)

Mirassol (2ª melhor campanha)

Ferroviária (3ª melhor campanha)

São Paulo (4ª melhor campanha)

Corinthians (5ª melhor campanha)

Ponte Preta (6ª melhor campanha)

Marília (7ª melhor campanha)

Audax (8ª melhor campanha)

Oeste (9ª melhor campanha)

Guarani (10ª melhor campanha)

Santos (11ª melhor campanha)

São Bernardo FC (12ª melhor campanha)

Desportivo Brasil (13ª melhor campanha)

Portuguesa Santista (14ª melhor campanha)

Capivariano (15ª melhor campanha)

São Caetano (16ª melhor campanha)

Onde assistir as oitavas de final do Paulistão sub-20 2021?

Todos os jogos das oitavas de final do Paulistão sub-20 2021 tem transmissão na Eleven Sports e no Paulistão Play, gratuitamente. E as partidas dos quatro grandes também costumam ser transmitidas ao vivo no YouTube da Federação Paulista de Futebol.