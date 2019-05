Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos e datas da próxima fase do torneio

Competição já possui 12 classificados; Corinthians pode aumentar número de brasileiros garantidos nas oitavas para quatro

A se aproxima das oitavas de final e três times brasileiros já estão garantidos na próxima fase: , e . A lista ainda pode aumentar com o , que nesta quinta-feira decide seu futuro contra o , na , a partir das 17h (de Brasília), com transmissão exclusiva do DAZN.

Os jogos de ida estão previstos para acontecer entre os dias 23 e 25 de julho, enquanto os confrontos de volta acontecerão entre 30 de julho e 1º de agosto.

Confira como está o chaveamento com os times já classificados:

ROYAL PARI (BOL) LA EQUIDAD (COL) ATLÉTICO-MG BOTAFOGO SPORTING CRISTAL (PER) ZULIA (VEN) COLÓN (ARG) ARGENTINOS JRS. (ARG) OU TOLIMA (COL) CARACAS (VEN) IND. DEL VALLE (EQU) OU UNIV. CATÓLICA (CHI) FLUMINENSE PEÑAROL (URU) INDEPENDIENTE (ARG) UNIV. QUITO (EQU)

Veja o resumo dos confrontos, com destaque para os brasileiros que seguem na competição.

ROYAL PARI (BOL) X LA EQUIDAD (COL)



(Foto: Royal Pari)

Bolivianos e colombianos se encaram entre os 16 times para decidir quem segue na Copa Sul-Americana.

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO



(Foto: Getty Images)

O Atlético-MG precisou ir aos pênaltis para garantir a classificação às oitavas de final. A derrota de 1 a 0 na ida contra o Unión La Calera (CHI) foi revertida com o mesmo placar na Arena Independência. Victor se tornou protagonista na decisão por pênaltis, ao defender três cobranças. Já o venceu e convenceu na ida e na volta pelos placares de 1 a 0 no e 4 a 0 no diante do Sol de América.

SPORTING CRISTAL (PER) X ZULIA (VEN)



(Foto: Getty Images)

O Cristal, do , não teve dificuldade para avançar de fase na Copa Sul-Americana. O clube de Lima conseguiu vencer na ida e na volta pelo mesmo placar: 3 a 0. Os venezuelanos, por sua vez, confirmaram a vantagem da ida e conseguiram a classificação.

COLÓN (ARG) X ARGENTINOS JRS (ARG) OU TOLIMA (COL)



(Foto: Captura TV)

O , que se garantiu na competição depois de fazer 3 a 1 no -URU após o empate sem gols na ida, espera o classificado de Argentinos Jrs. e .

Na primeira partida, El Bicho, como o time da é conhecido, levou a melhor sobre os colombianos por 1 a 0. O time que avança de fase será conhecido na próxima quinta-feira (30).

CARACAS (VEN) X INDEPENDIENTE DEL VALLE (EQU) OU UNIVERSIDAD CATÓLICA (CHI)



(Foto: Nelson Pulido)

O Caracas reverteu o placar de 1 a 0 da ida e se garantiu nas oitavas com um 2 a 0 na volta.

O time da Venezuela agora aguarda o segundo jogo entre e , marcado para quinta-feira.

FLUMINENSE X PEÑAROL (URU)



(Foto: Getty Images)

e se encaram nas oitavas de final da Sul-Americana após ambos terem eliminado equipes da no torneio ( e , respectivamente. O abriu vantagem de 4 a 0 na ida e, na Colômbia, foi derrotado por 1 a 0, placar que serviu para a classificação.

INDEPENDIENTE (ARG) X UNIVERSIDAD DE QUITO (EQU)



(Foto: Getty Images)

Independiente e Universidad de Quito se encaram na competição após o clube argentino esperar a definição da classificação dos equatorianos.

QUAIS CONFRONTOS AINDA NÃO FORAM DEFINIDOS?



Os confrontos abaixo ainda definirão os outros classificados para as oitavas de final da Copa Sul-Americana:



Corinthians ou Deportivo Lara (VEN) x Montevideo Wanderers (URU) ou Cerro (URU)