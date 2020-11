Oitavas de final da Copa Sul-Americana 2020: jogos, sorteio, datas, classificados e mais

Competição continental começa a afunilar e garantir seus primeiros classificados

A aos poucos começa a se afunilar. Com os primeiros classificados às oitavas de final aparecendo, a competição continental entra em sua fase mais aguda e que pode promover diversos jogos grandes.

Nessa edição da 'Sula', três equipes brasileiras participaram. O São Paulo foi eliminado após duas partidas malucas contra o Lanús. O Vasco da Gama se classificou após vencer seu jogo em São Januário e empatar sem gols na . O também luta pela glória continental.

As chaves já estão definidas, por isso, até a final não haverá mais sorteio.

Veja as principais informações sobre as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Quais são os times classificados às oitavas de final da Copa Sul-Americana?

Até agora há oito times classificados para as oitavas de final. São eles: Sport Huancayo-PER, Bolívar-BOL, Union La Calera-CHI, -URU, Defensa y Justicia-ARG, Lanús-ARG, Fénix-URU e -BRA.

Quando serão os jogos das oitavas de final?

As datas dos jogos ainda não estão definidas, mas a Conmebol determinou que as partidas acontecerão no fim do mês de novembro.