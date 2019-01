Oitavas da Champions, duelos diretos com Chelsea e Arsenal e mais: os jogos em que Kane vai desfalcar o Tottenham

O Tottenham recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira (15). O clube londrino confirmou que Harry Kane sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo na derrota por 1 a 0 para o Manchester United, neste fim de semana, pela Premier League, e ficará pelo menos um mês e meio sem atuar.

A expectativa é que o atacante volte a treinar apenas no início de março. A notícia é péssima para os Spurs e confirma que Kane perderá o duelo de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Borussia Dortmund, em 13 de fevereiro, em Wembley, e, provavelmente, também o confronto de volta, na Alemanha, em 5 de março, uma vez que ele voltará a treinar apenas no início deste mês.

Principal goleador e craque dos Spurs, Kane é um dos artilheiros da Premier League, com 14 gols, ao lado de Salah e Aubameyang, e balançou as redes 20 vezes em 31 jogos por todas as competições nesta temporada.

O camisa 10 desfalcará o Tottenham nos jogos contra Fulham, Watford, Newcastle, Leicester, Burnley, Chelsea, Arsenal e talvez Southampton pela Premier League; Crystal Palace, pela FA Cup; nas semifinais da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea; e no duelo de ida das oitavas de final da Champions League contra o Borussia Dortmund e, provavelmente, também no confronto de volta.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2019