"Oi, sumido": Tottenham tenta retorno de Pochettino 18 meses após demissão

O PSG parece não estar preocupado com o possível interesse dos Spurs no treinador

O Tottenham fez o primeiro contato para tentar trazer Mauricio Pochettino de volta ao clube como treinador, apenas 18 meses depois de demiti-lo.

Segundo apuração da Goal, o presidente dos Spurs, Daniel Levy, ainda tem uma relação positiva com o antigo treinador, mesmo com a mudança no comando técnico do time no passado.

No entanto, não está certo que Pochettino mudaria de clube agora, visto que ele foi mantido no cargo de treinador do Paris Saint-Germain, clube em que ingressou no início desse ano.

O PSG parece não estar incomodado com o possível interesse do Tottenham em Pochettino. Até o Real Madrid estaria de olho no argentino para substituir Zinedine Zidane.

O jornal RMC Sports, relata que o clube francês não está nem um pouco preocupado com a possibilidade de perder seu treinador. O técnico partiu para uma folga após uma reunião produtiva com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi e o diretor do clube, Leonardo.

Em entrevista divulgada no canal de TV oficial do clube, Pochettino falou sobre conseguir "grandes coisas" no PSG no futuro, e "tudo o que precisamos" está em vigor no Parc des Princes.

Mbappé e Pochetino no PSG Foto: Getty

Em seus primeiros seis meses no clube, Pochettino conquistou o título da Copa da França, batendo o Mônaco por 2 a 0 na final.

No entanto, a equipe no Campeonato Francês sofreu uma decepção significativa, e principalmente a eliminação da Liga dos Campeões.

Depois de eliminar o Barcelona e o Bayern de Munique, o PSG perdeu a chance de chegar à segunda final europeia consecutiva depois de ser derrotado pelo Manchester City de Pep Guardiola na semifinal.

Pochettino substituiu Thomas Tuchel, que posteriormente ingressou no Chelsea após desentendimento com a diretoria do clube.

Quem será o treinador do Tottenham?

O treinador do Ajax, Erik ten Hag, o ex-treinador do Leipzig, Ralf Rangnick, e Graham Potter, do Brighton, estão todos cotados à vaga de treinador dos Spurs, embora Pochettino agora tenha surgido como o favorito para o cargo. Nuno Espírito Santo, que deixou o Wolverhampton, já foi citado.

Antonio Conte, que deixou o cargo de técnico do Inter na última quarta (26), também está disponível e pode ser cogitado, enquanto o técnico da Bélgica, Roberto Martinez, também pode ser procurado.

Brendan Rodgers era um dos favoritos quando a notícia sobre a demissão de Mourinho foi anunciada pela primeira vez, embora ele tenha insistido que continua comprometido com o Leicester City, vencedor da FA Cup.

A notícia do possível retorno de Pochettino será provavelmente bem recebida pelos torcedores do Spurs, depois que ele ajudou a aumentar a estatura do clube e o levou à final da Liga dos Campeões em 2019.