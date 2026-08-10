Oficialmente: o Al Ahly do Egito fecha as portas para a saída de seus jogadores

O Al Ahly, do Egito, fechou as portas para a saída de seus jogadores no próximo período, antes do início da nova temporada.

Circularam alguns rumores sobre a existência de ofertas sauditas e turcas para a contratação de Imam Ashour, astro do Al Ahly, na atual janela de transferências de verão.

O Al Ahly afirmou, em comunicado oficial publicado em sua conta no Facebook: "A direção do clube decidiu não discutir quaisquer propostas de transferência para os jogadores da equipe principal de futebol, seja de forma amigável ou oficial, durante a atual janela de transferências, visando à estabilidade do time e ao suprimento de todas as suas necessidades técnicas, em preparação para as competições da nova temporada nos âmbitos local e continental".

O Al Ahly havia fechado oficialmente 4 contratações na atual janela de transferências de verão: Aktay Abdullah, Ali Mahmoud, o marroquino Soufiane Bengida e o argelino Moncef Bakrar.

Vale lembrar que o Al Ahly não conquistou nenhum título importante na última temporada e busca a reconciliação com sua torcida na nova temporada.







