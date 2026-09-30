Oficialmente: federação suíça retira apoio a Infantino nas eleições da Fifa

Em um golpe doloroso e sem precedentes vindo de dentro do país que sedia a matriz da Federação Internacional de Futebol, a Federação Suíça de Futebol anunciou a retirada de todo o seu apoio à candidatura de Gianni Infantino a um novo mandato como presidente da Fifa, abrindo fogo contra a forma como ele administra e governa o esporte.

O comitê central da Federação Suíça anunciou, em comunicado oficial à imprensa, o recuo em relação à sua posição anterior, declarada em junho passado, de apoio ao candidato ítalo-suíço, afirmando que não o apoiará na próxima eleição presidencial.

A Federação Suíça esclareceu que a decisão veio "após uma reavaliação completa dos desdobramentos ocorridos nos últimos meses", acrescentando: "Do nosso ponto de vista, diversos acontecimentos levantam questões fundamentais sobre a liderança, a governança, a transparência e os processos de tomada de decisão dentro da Fifa".

O comunicado fez referência especificamente a "questões relacionadas à clareza das regras e à integridade das competições no caso Balogun", numa alusão ao episódio em que Infantino anulou a expulsão do jogador norte-americano antes da partida das oitavas de final durante a última Copa do Mundo, medida que gerou ampla polêmica sobre a interferência do presidente em decisões técnicas.









Cobranças por transparência e prestação de contas

Em seu comunicado, a Federação Suíça pediu mais transparência, afirmando: "Para nós, a credibilidade, a transparência, a prestação de contas e a participação efetiva dos órgãos competentes, conforme prevê o estatuto, são condições fundamentais para construir a confiança na gestão do futebol internacional e na integridade da Fifa".

Por sua vez, Peter Knäbel, presidente da Federação Suíça de Futebol, disse esperar que a liderança da Fifa respeite os mais altos padrões de transparência, rastreabilidade e prestação de contas institucional, ressaltando que "não pode assumir a responsabilidade de continuar apoiando a candidatura de Gianni Infantino".

Apesar da dureza do comunicado, a Federação Suíça afirmou estar ciente de sua responsabilidade específica como a federação do país que sedia a matriz da Fifa, e que continuará defendendo "a transparência, estruturas confiáveis, processos de tomada de decisão baseados em regras e a promoção de uma comunidade futebolística internacional unida e ética".







