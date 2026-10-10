O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou a abertura de um processo disciplinar contra Cristiano Ronaldo, capitão da seleção, em razão de sua saída do estágio durante a última Data Fifa, 24 horas antes da partida contra a Dinamarca.

O conselho também revelou ter tomado a decisão de suspender temporariamente, de forma não automática, o capitão do Al-Nassr saudita, além de classificar o caso como "urgente", sendo esta a primeira punição oficial até a conclusão da investigação e o anúncio da punição definitiva.

A Federação Portuguesa esclareceu, em comunicado oficial, segundo noticiou o jornal português "A Bola", neste sábado, que a decisão foi tomada por meio de uma deliberação emitida pela Secção Não Profissional na última sexta-feira, com o objetivo de verificar a existência ou não de infrações disciplinares nos fatos relatados na última quarta-feira.

O comunicado apontou que Ronaldo, de 41 anos, já estava sujeito à suspensão automática temporária até a data de abertura do processo disciplinar, antes de o conselho decidir impor uma suspensão preventiva temporária adicional que não é aplicada de forma automática, concedendo ao processo o caráter de urgência.

A federação acrescentou que o caso foi encaminhado hoje à sua comissão de instrução disciplinar, destacando que seus detalhes permanecerão em sigilo até a conclusão da investigação.

De acordo com o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa, Ronaldo pode ser suspenso por um período que varia entre um e seis meses, além de uma multa financeira, caso sua saída do estágio seja considerada injustificada.

O regulamento estabelece que "qualquer jogador que, após ser convocado de forma legal, se ausente sem justificação ou não compareça a um treino, partida ou qualquer atividade das seleções nacionais ou relacionada à representação desportiva da Federação Portuguesa de Futebol ou de Portugal, é punido com suspensão por um período que varia entre um e seis meses, além disso, caso o jogador seja profissional, com multa que varia entre 5 e 10 unidades de conta".

De acordo com o valor da unidade de conta, fixado em 102 euros, a possível multa financeira varia entre cerca de 500 e 1.000 euros.

Ronaldo havia deixado o estágio da seleção portuguesa durante a última Data Fifa, em um episódio que gerou ampla polêmica, em protesto contra declarações do treinador Jorge Jesus.

Mas ele retornou posteriormente e divulgou um comunicado extenso, no qual revelou sua versão do que ocorreu e apresentou um pedido de desculpas a seus companheiros e ao povo português.

Em seu comunicado, o Don também pediu que lhe fosse aplicada uma punição severa, por não ser "um jogador comum, e sim o capitão da seleção".

Portanto, uma suspensão de Ronaldo por um longo período não será uma surpresa para ele.

Em contexto relacionado, as contas oficiais da seleção portuguesa nas redes sociais celebraram, na última sexta-feira, o gol de Ronaldo pelo Al-Nassr contra o Al-Diriyah pela Liga Roshn saudita, apesar da crise que envolveu sua saída do estágio da seleção.