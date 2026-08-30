A Assembleia Geral da Federação Saudita de Futebol aprovou, neste domingo, a vitória da chapa de Bader Al-Rzaiza para a presidência do conselho de administração da federação no próximo mandato.

As eleições foram decididas por aclamação, sem que se recorresse à votação, após confirmar-se que a única chapa concorrente atendia a todas as condições e regras eleitorais.

Bader Al-Rzaiza assumiu o cargo de presidente do conselho de administração dentro da chapa, enquanto Louai Mishabi ficou com o posto de vice-presidente. A chapa incluiu ainda sete nomes na qualidade de membros do conselho, sendo eles: Lamia bin Bahian, Fahd Al-Mansour, Salman Al-Sudairi, Thamer Al-Saadoun, Omar Al-Jarisi, Nicolas Coward e Gerard Rody.

A comissão eleitoral do conselho de administração da Federação Saudita de Futebol, em seu sexto mandato, havia revelado, na última quarta-feira, a lista final dos candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e membros do conselho de administração, isso após a conclusão dos procedimentos de recursos e contestações e o término do prazo destinado à desistência dos candidatos.

A aprovação da lista final ocorreu dentro do cronograma definido para o processo eleitoral, previamente anunciado em 16 de julho, antes de as eleições serem decididas ao final em favor da única chapa por aclamação, sem necessidade de realizar votação.

Com isso, Bader Al-Rzaiza inicia seu novo mandato como presidente da Federação Saudita de Futebol, sucedendo Yasser Al-Misehal, por um período de quatro anos.

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