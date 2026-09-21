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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Oficialmente: definidos os preços dos ingressos para a última partida de Messi pela Argentina

Argentina
L. Messi
L. Scaloni
Argentina

A última dança

Lionel Messi se prepara para disputar seus últimos minutos com a seleção argentina. Após anunciar sua aposentadoria do futebol internacional, o técnico Lionel Scaloni convocou o octacampeão da Bola de Ouro para disputar uma última partida com a "Albiceleste" contra Benin no dia 6 de outubro próximo, no estádio Monumental.

A Federação Argentina de Futebol revelou os preços dos ingressos para a última partida de Messi em nível internacional, que variam entre 52 e 278 euros de acordo com a categoria.

O site francês "Foot Mercato" informou que a venda de ingressos começará na terça-feira, 22 de setembro, às 18h, no site oficial da federação.

Serão disponibilizados ingressos com preços variados, como 104, 185 e 260 euros, enquanto as crianças poderão assistir à última partida de Messi com a Argentina por apenas 17 euros.

Nesta ocasião, a Federação Argentina de Futebol convidou os campeões da Copa do Mundo de 2022 para acompanhar seu ex-capitão durante essa partida de despedida.

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