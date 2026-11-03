A Confederação Asiática de Futebol anunciou nesta terça-feira o remarcamento das finais da Copa da Ásia 2027, marcadas para serem realizadas na Arábia Saudita, que acontecerão agora no período de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028, em vez da data anterior, que estava definida entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027.

A Confederação Asiática afirmou, em comunicado em seu site oficial: "Após amplas discussões e estreitas consultas com o Comitê Organizador Local da Copa da Ásia Arábia Saudita 2027 e a Federação Saudita de Futebol, a Confederação Asiática de Futebol confirmou que a próxima edição da joia dos torneios do continente, que originalmente estava marcada para ser realizada no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2027, acontecerá agora no período de 23 de dezembro de 2027 a 21 de janeiro de 2028".

E acrescentou: "O Comitê Organizador da Copa da Ásia da Confederação Asiática de Futebol aprovou o remarcamento do mais importante torneio de seleções nacionais, à luz das circunstâncias atuais e dos acontecimentos pelos quais a região vem passando, e das possíveis implicações relacionadas a arranjos de viagem e aspectos logísticos. As novas datas do torneio serão apresentadas à Federação Internacional de Futebol para obtenção de aprovação".

E prosseguiu: "Esta decisão é resultado de circunstâncias incomuns que impedem a organização e a realização do torneio de acordo com o cronograma original, o que tornou seu adiamento algo necessário, de modo a atender aos interesses de todas as seleções participantes, dos dirigentes, dos torcedores e de todas as demais partes envolvidas".

E continuou: "A Confederação Asiática de Futebol elogia o comprometimento da Federação Saudita de Futebol e do Comitê Organizador Local em oferecer um torneio de nível mundial aos jogadores do continente e aos seus torcedores".

E complementou: "A Confederação Asiática continuará a trabalhar em estreita colaboração com o Comitê Organizador Local, as federações nacionais membros participantes, seus respeitados patrocinadores, seus parceiros de transmissão e parceiros comerciais e todas as partes envolvidas, a fim de organizar um torneio excepcional, à altura da posição da mais tradicional competição de seleções nacionais masculinas da Ásia e da excelência operacional a ela associada, reduzindo ao nível mais baixo possível o impacto do adiamento".

E concluiu: "Mais atualizações serão anunciadas por meio dos canais oficiais da Confederação Asiática de Futebol".