A Liga Saudita de Futebol Profissional anunciou oficialmente a adoção do calendário atualizado das competições do Campeonato Roshn, e revelou as datas das partidas das rodadas da décima terceira até a vigésima primeira, que serão disputadas durante o período de 26 de novembro de 2026 até 30 de janeiro de 2027, além de definir as datas de alguns dos confrontos adiados tão aguardados pelos torcedores.

O anúncio veio para estabelecer datas claras para uma série de grandes jogos durante as próximas semanas, encabeçados pelo clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr, e pelos confrontos entre Al-Hilal e Al-Riyadh e entre Al-Ittihad e Al-Shabab, além do dérbi de Jidá entre Al-Ittihad e Al-Ahli, e do clássico entre Al-Hilal e Al-Nassr no próximo dia 1º de janeiro.

Clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr: a data é 20 de novembro

A Liga decidiu realizar o confronto entre Al-Ahli e Al-Nassr, adiado da nona rodada, na sexta-feira, 20 de novembro, de modo que os torcedores terão encontro marcado com um dos jogos mais destacados da temporada daqui a 12 dias, diante da importância do confronto para as duas equipes e de suas ambições na disputa pelas primeiras posições.

Al-Ittihad e Al-Ahli: o dérbi de Jidá se aproxima

A torcida do futebol saudita aguarda o dérbi de Jidá entre Al-Ittihad e Al-Ahli, que está a 32 dias de sua data conforme o calendário divulgado, num confronto que carrega uma importância especial para as duas equipes, dada a natureza da rivalidade histórica entre elas e o impacto de seu resultado no rumo da temporada.

Al-Hilal e Al-Ittihad diante de dois testes em dezembro

A Liga definiu a segunda-feira, 21 de dezembro, como data para as partidas entre Al-Riyadh e Al-Hilal e entre Al-Ittihad e Al-Shabab, que são os dois confrontos adiados da nona rodada, de modo que as quatro equipes voltarão a completar seus jogos conforme a tabela ajustada, num momento em que cresce a importância de somar pontos com o avanço das competições do campeonato.

Dérbi de Riade: Al-Hilal e Al-Nassr no dia 1º de janeiro

Já o clássico entre Al-Hilal e Al-Nassr, dentro das competições da décima sétima rodada, ficou decidido que será realizado na sexta-feira, 1º de janeiro de 2027, no estádio Al-Awwal Park, de modo que os torcedores terão encontro marcado com um novo confronto entre os rivais no início do ano, numa das etapas mais destacadas do segundo turno da temporada.

Assim, a Liga Saudita de Futebol Profissional definiu as datas das rodadas de 13 a 21, além das partidas adiadas, deixando clara a configuração das competições durante o período que vai do fim de novembro até o fim de janeiro, em meio à expectativa por um conjunto de confrontos que podem ter impacto direto na disputa pela liderança e pelas primeiras posições.