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Muhammad Sharaf Eldeen
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Oficialmente: Bayern de Munique enfrenta um gigante europeu na África

Bayern de Munique x Magdeburg
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O Bayern de Munique busca ampliar sua base de torcedores

O Bayern de Munique anunciou, nesta quarta-feira, que disputará um amistoso na África no início do ano que vem, no âmbito de um evento futebolístico internacional que pretende celebrar o futebol no continente africano.

A equipe bávara enfrentará o Ajax de Amsterdã, da Holanda, na capital queniana Nairóbi, no dia 5 de janeiro de 2027, como parte das comemorações de inauguração do novo estádio nacional.

A partida será realizada no estádio "Raila Odinga Internacional", na cidade esportiva de Talanta, no âmbito dos preparativos para sediar a Copa Africana de Nações de 2027, prevista para o Quênia, Uganda e Tanzânia no próximo verão.

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De sua parte, Ruven Kasper, membro da diretoria do Bayern de Munique responsável pelo marketing e vendas, afirmou: "O Bayern de Munique possui milhões de torcedores maravilhosos na África, e sentimos uma ligação estreita com eles, pois o continente tem uma enorme paixão pelo futebol".

E acrescentou: "Há longos anos nos empenhamos em fortalecer nossa presença na América e na Ásia por meio de nossa turnê de verão (Audi), e agora temos uma nova oportunidade de fortalecer também nossa relação com os nossos torcedores na África, dando-lhes a chance de ver o Bayern de Munique de perto e reafirmando a presença internacional do nosso clube".

Kasper continuou: "Também contribuiremos para fortalecer a posição do Campeonato Alemão, e esperamos ansiosamente participar deste evento excepcional".


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