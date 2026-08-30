Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Aston Villa Trophy ParadeGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Oficialmente: Al-Hilal saudita contrata Watkins e futuro de Benzema fica no ar

O. Watkins
K. Benzema
Al Hilal
England
França
Arábia Saudita

Nova contratação para o ataque

O clube saudita Al-Hilal anunciou a contratação oficial do inglês Ollie Watkins, vindo do Aston Villa, antes do encerramento da atual janela de transferências de verão.

Leia também: Al-Hilal é o motivo: Benzema vai se aposentar definitivamente do futebol?

Com essa medida, a saída do francês Karim Benzema do Al-Hilal tornou-se confirmada, à luz das notícias que apontaram que o "Líder" assinou um acordo financeiro de rescisão com o jogador.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

O Al-Hilal revelou a negociação por meio de um vídeo oficial publicado em sua conta na rede social "X", no qual Watkins apareceu vestindo a camisa do Al-Hilal, anunciando oficialmente sua integração ao elenco do "Azul".

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

Por sua vez, o jogador publicou uma mensagem em suas contas oficiais, na qual disse: "Terminaram 6 anos maravilhosos, obrigado pelas memórias incríveis e pelo apoio a mim sempre, nos momentos de alegria e de dificuldade. A despedida nunca é fácil para este clube, que foi uma grande parte da minha vida dentro e fora de campo".

Watkins será o novo atacante do Al-Hilal no próximo período, ao lado do holandês Crysencio Summerville, vindo do West Ham para a posição de ponta direita e esquerda, com o aumento das notícias sobre a definição da contratação do brasileiro Gabriel Martinelli.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google