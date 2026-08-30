O clube saudita Al-Hilal anunciou a contratação oficial do inglês Ollie Watkins, vindo do Aston Villa, antes do encerramento da atual janela de transferências de verão.

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Com essa medida, a saída do francês Karim Benzema do Al-Hilal tornou-se confirmada, à luz das notícias que apontaram que o "Líder" assinou um acordo financeiro de rescisão com o jogador.

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O Al-Hilal revelou a negociação por meio de um vídeo oficial publicado em sua conta na rede social "X", no qual Watkins apareceu vestindo a camisa do Al-Hilal, anunciando oficialmente sua integração ao elenco do "Azul".

Por sua vez, o jogador publicou uma mensagem em suas contas oficiais, na qual disse: "Terminaram 6 anos maravilhosos, obrigado pelas memórias incríveis e pelo apoio a mim sempre, nos momentos de alegria e de dificuldade. A despedida nunca é fácil para este clube, que foi uma grande parte da minha vida dentro e fora de campo".

Watkins será o novo atacante do Al-Hilal no próximo período, ao lado do holandês Crysencio Summerville, vindo do West Ham para a posição de ponta direita e esquerda, com o aumento das notícias sobre a definição da contratação do brasileiro Gabriel Martinelli.