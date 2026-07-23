A alegria do Inter Miami com o anúncio da contratação do brasileiro Casemiro não durou muito, já que a liga norte-americana decidiu abrir uma investigação sobre esta transferência.

Casemiro juntou-se ontem, quarta-feira, ao plantel do Inter Miami numa transferência a custo zero, após o fim do seu contrato com o Manchester United, passando a fazer companhia às várias estrelas da equipa norte-americana, com destaque para a dupla Lionel Messi e Luis Suárez.

A liga norte-americana referiu, num comunicado oficial revelado pelo jornal inglês "The Sun", que abriu uma investigação à transferência de Casemiro em relação a alegações de violação das regras de negociação por parte do Inter Miami.

Estas alegações estão relacionadas com os "direitos de descoberta", um sistema que concede aos clubes prioridade para negociar com jogadores internacionais não registados na competição.

Este sistema estabelece que nenhum clube tem o direito de entrar em negociações com um jogador se os seus direitos de descoberta estiverem registados em nome de outro clube, exceto depois de obter esses direitos ou de chegar a um acordo com ele.

O clube Los Angeles Galaxy detinha os direitos de descoberta de Casemiro, o que pode obrigar o Inter Miami a pagar 750 mil libras esterlinas.

O comunicado afirmou: "A liga está a reunir todas as informações relevantes e abster-se-á de fazer mais comentários até à conclusão da revisão".

E acrescentou: "Embora o clube Inter Miami e o clube Los Angeles Galaxy tenham chegado a um acordo sobre a prioridade de descoberta de talentos para a contratação de Casemiro, os termos serão revelados quando terminar a investigação sobre a manipulação".

O montante da taxa que o clube Inter Miami irá pagar ao clube Los Angeles Galaxy pelos direitos de descoberta de Casemiro deverá ser definido após o fim da investigação.