Oficialmente: a Federação Egípcia de Futebol define o futuro de Hossam Hassan

A Federação Egípcia de Futebol anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de Hossam Hassan, técnico da seleção principal do Egito, que permanecerá no cargo até 2030.

A Federação Egípcia de Futebol publicou um comunicado oficial em suas contas nas redes sociais, no qual confirmou a assinatura dos contratos de renovação com a comissão técnica da seleção, em cumprimento à decisão do conselho diretor da federação, que aprovou a prorrogação do vínculo.

A federação esclareceu que a cerimônia de assinatura dos contratos ocorreu durante uma reunião que contou com a presença do engenheiro Hany Abo Rida, presidente do conselho diretor da Federação Egípcia de Futebol, Khaled El Darandaly, vice-presidente da federação, e do doutor Mostafa Azzam, secretário-geral da federação, além de Hossam Hassan, Ibrahim Hassan, diretor da seleção, e Waleed Badr, diretor administrativo da seleção.

A federação afirmou em seu comunicado que a renovação do contrato ocorre no âmbito do empenho do conselho diretor em garantir estabilidade à comissão técnica da seleção do Egito, de modo a assegurar a continuidade do trabalho na próxima etapa, de acordo com os objetivos e planos estabelecidos para a seleção nacional.

Hossam Hassan assumiu o comando da seleção do Egito em fevereiro de 2024, sucedendo o português Rui Vitória, e conduziu o Egito em uma trajetória que registrou uma evolução notável em termos de resultados e desempenho.

O treinador conseguiu levar a seleção do Egito às finais da Copa do Mundo de 2026, antes de alcançar um feito histórico no torneio, ao chegar às oitavas de final pela primeira vez na história das participações do Egito em Mundiais, apresentando atuações consistentes, antes de dar adeus à competição com uma derrota emocionante para a Argentina pelo placar de 3 a 2.

Hossam Hassan também recolocou a seleção do Egito no rol dos concorrentes continentais e manteve a estabilidade dos resultados ao longo de sua passagem pela seleção, o que levou o conselho diretor da federação a renovar a confiança nele com um contrato que se estende até 2030, na esperança de dar continuidade à construção e à preparação para os próximos compromissos, com destaque para a Copa Africana de Nações de 2027 e a Copa do Mundo de 2030.

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