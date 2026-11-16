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Hussein Hamdy
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Oficial: Uefa anuncia seu candidato para desafiar Infantino pela presidência da Fifa

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As federações nacionais europeias representadas no Comitê Executivo da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) e no Conselho da Fifa anunciaram apoio unânime à candidatura de Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, nas eleições para a presidência da Fifa, marcadas para março de 2027.

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De acordo com um comunicado oficial publicado no site da Uefa, a posição foi tomada durante uma reunião realizada nesta data, presidida por Aleksander Čeferin, presidente da União das Associações Europeias de Futebol. Na ocasião, as federações fizeram um convite formal a Diallo para disputar as eleições e se comprometeram a oferecer-lhe apoio total.

Philippe Diallo tem ampla experiência em diferentes níveis do futebol. Ele já comandou a organização que representa os clubes profissionais de futebol da França, foi membro do conselho de administração da Liga de Futebol Profissional da França e atuou nas estruturas de resolução de disputas da Fifa.

Diallo assumiu a presidência da Federação Francesa de Futebol antes de passar a integrar o Comitê Executivo da Uefa, em 2023.

Diante das sérias preocupações com o rumo tomado pela Fifa, as federações nacionais europeias pediram a renovação da unidade e o fortalecimento da confiança dentro da comunidade do futebol mundial.

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As federações destacaram a necessidade de a Fifa colocar o desenvolvimento do esporte em todas as regiões do mundo no topo de suas prioridades, com compromisso com os mais altos padrões de governança e trabalho em estreita parceria com as federações-membro, as confederações continentais e todas as partes envolvidas no futebol.

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As entidades manifestaram total confiança na capacidade de Philippe Diallo de oferecer a liderança necessária para concretizar essas ambições.

Diallo, por sua vez, aceitou o convite para disputar as eleições à presidência da Fifa. O Comitê Executivo da Federação Francesa de Futebol deverá ratificar oficialmente a candidatura em reunião marcada para amanhã.

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As próximas eleições para a presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa) entram em uma fase extremamente delicada, em meio ao aumento das divergências sobre a forma de administrar a maior entidade do futebol mundial, depois que o presidente Gianni Infantino passou a enfrentar amplas críticas por uma série de decisões relacionadas à gestão dos direitos comerciais dos grandes torneios e aos mecanismos de tomada de decisão dentro da entidade.

A origem da crise atual remonta a uma proposta apresentada por Infantino em julho de 2026 para criar uma entidade comercial que reuniria direitos ligados à Copa do Mundo e a outras competições, abrindo espaço para que investidores do setor privado adquirissem participações nela.

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O projeto provocou ampla oposição devido a preocupações com a transparência dos procedimentos e com a falta de consulta suficiente às federações nacionais e às confederações continentais antes de sua apresentação.

A crescente rejeição à proposta levou Infantino a recuar do projeto, mas as consequências persistiram, já que diversas partes consideraram que a crise revelou uma falha mais profunda no sistema de governança da Fifa, e não apenas uma divergência sobre um projeto de investimento.

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O episódio também levantou questionamentos sobre os limites dos poderes do presidente da Fifa e sobre o grau de independência dos órgãos vinculados à entidade.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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