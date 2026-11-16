Oficial: Uefa anuncia seu candidato para desafiar Infantino pela presidência da Fifa

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As federações nacionais europeias representadas no Comitê Executivo da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) e no Conselho da Fifa anunciaram apoio unânime à candidatura de Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, nas eleições para a presidência da Fifa, marcadas para março de 2027.

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De acordo com um comunicado oficial publicado no site da Uefa, a posição foi tomada durante uma reunião realizada nesta data, presidida por Aleksander Čeferin, presidente da União das Associações Europeias de Futebol. Na ocasião, as federações fizeram um convite formal a Diallo para disputar as eleições e se comprometeram a oferecer-lhe apoio total.

Philippe Diallo tem ampla experiência em diferentes níveis do futebol. Ele já comandou a organização que representa os clubes profissionais de futebol da França, foi membro do conselho de administração da Liga de Futebol Profissional da França e atuou nas estruturas de resolução de disputas da Fifa.

Diallo assumiu a presidência da Federação Francesa de Futebol antes de passar a integrar o Comitê Executivo da Uefa, em 2023.

Diante das sérias preocupações com o rumo tomado pela Fifa, as federações nacionais europeias pediram a renovação da unidade e o fortalecimento da confiança dentro da comunidade do futebol mundial.

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As federações destacaram a necessidade de a Fifa colocar o desenvolvimento do esporte em todas as regiões do mundo no topo de suas prioridades, com compromisso com os mais altos padrões de governança e trabalho em estreita parceria com as federações-membro, as confederações continentais e todas as partes envolvidas no futebol.

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As entidades manifestaram total confiança na capacidade de Philippe Diallo de oferecer a liderança necessária para concretizar essas ambições.

Diallo, por sua vez, aceitou o convite para disputar as eleições à presidência da Fifa. O Comitê Executivo da Federação Francesa de Futebol deverá ratificar oficialmente a candidatura em reunião marcada para amanhã.

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As próximas eleições para a presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa) entram em uma fase extremamente delicada, em meio ao aumento das divergências sobre a forma de administrar a maior entidade do futebol mundial, depois que o presidente Gianni Infantino passou a enfrentar amplas críticas por uma série de decisões relacionadas à gestão dos direitos comerciais dos grandes torneios e aos mecanismos de tomada de decisão dentro da entidade.

A origem da crise atual remonta a uma proposta apresentada por Infantino em julho de 2026 para criar uma entidade comercial que reuniria direitos ligados à Copa do Mundo e a outras competições, abrindo espaço para que investidores do setor privado adquirissem participações nela.

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O projeto provocou ampla oposição devido a preocupações com a transparência dos procedimentos e com a falta de consulta suficiente às federações nacionais e às confederações continentais antes de sua apresentação.

A crescente rejeição à proposta levou Infantino a recuar do projeto, mas as consequências persistiram, já que diversas partes consideraram que a crise revelou uma falha mais profunda no sistema de governança da Fifa, e não apenas uma divergência sobre um projeto de investimento.

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O episódio também levantou questionamentos sobre os limites dos poderes do presidente da Fifa e sobre o grau de independência dos órgãos vinculados à entidade.