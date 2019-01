Oficial: Real Madrid confirma contratação de Brahim Díaz junto ao Manchester City

Meia de 19 anos deixa o grupo de Pep Guardiola em busca de mais oportunidades com Santiago Solari no Bernabéu

Em campo, a novidade deste domingo (6) não foi das melhores, com mais um tropeço em La Liga. Fora dele, o Real Madrid mostra que quer melhorar: o clube anunciou a chegada do meia Brahim Díaz, do Manchester City, como o primeiro reforço para o restante da temporada 2018/19. Ele será submetido a exames médicos nesta segunda-feira antes de ser apresentado oficialmente.

Inicialmente, os ingleses não tinham qualquer intenção em negociar o jovem de 19 anos, mas vinham encontrando dificuldades na renovação de contrato do atleta. Sem muitas perspectivas de ser aproveitado por Pep Guardiola na equipe principal, Díaz estava decidido a buscar novos ares para atuar com maior frequência.

O Real não deu detalhes do acordo, mas Goal pôde apurar que os Blancos pagaram 17 milhões de euros (R$ 70 mi) para tirar o jogador de Eastlands, além de terem oferecido a ele um vínculo válido por seis temporadas (até 2025) com um salário anual superior a 3,5 milhões de euros (R$ 14,4 milhões). Além disso, o City fez questão de se 'proteger' em negociações futuras do meiocampista, com uma cláusula de participação de 40% nos valores a receber caso ele seja negociado com o grande rival, o Manchester United.

Díaz fez sua estreia profissional em 2016, em duelo entre o Manchester City e o Swansea, pela Copa da Liga, um ano antes de fazer sua estreia na Champions League, ainda pela fase de grupos da edição 2017/18.