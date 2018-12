OFICIAL: Palmeiras anuncia contratação de Carlos Eduardo junto ao Pyramids FC

Alvo do Verdão há tempos, ex-atacante do Goiás volta ao futebol brasileiro em um contrato de cinco anos

Horas depois de anunciar a chegada do volante Matheus Fernandes, o Palmeiras confirmou a contratação do atacante Carlos Eduardo nesta quarta-feira (19). O jogador é o quinto reforço do Verdão para a temporada 2019, e volta ao Brasil após uma breve passagem pelo Pyramids FC, do Egito.

O atleta de 22 anos era um dos nomes mais cotados para chegar ao Allianz Parque para o próximo ano, embora a negociação tenha se arrastado já há algumas semanas. Com o acerto entre os paulistas e os árabes, Carlos Eduardo aguardava apenas o acerto de valores junto ao clube de Assiut para definir sua saída. Ele assina contrato válido por cinco anos, até dezembro de 2023.

Revelado pelo Goiás, o atacante atuou entre os profissionais do Esmeraldino entre 2015 e junho deste ano, quando se transferiu para o Pyramids ao lado de nomes como o atacante Keno, o meia Rodriguinho e o técnico Alberto Valentim. Ele é o segundo a já deixar a 'barca' dos egípcios depois do treinador, atualmente no Vasco da Gama.

Além do ex-volante do Botafogo e de Carlos Eduardo, o Palmeiras já fechou as contratações de Zé Rafael (ex-Bahia), Arthur Cabral (ex-Ceará) e Mayke (ex-Cruzeiro, que fica em definitivo), mas cogita ainda mais reforços para o próximo ano.