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Em um dia excepcional nos bastidores do Real Madrid, lendas do esporte e o sucesso econômico se reuniram sob o mesmo teto, depois que o clube merengue obteve aprovação esmagadora para a entrada da lenda do tênis espanhol Rafael Nadal em sua diretoria, em um passo que vai muito além da simples nomeação de um nome mundial para um cargo administrativo.

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Enquanto Florentino Pérez celebrava a chegada de um dos maiores símbolos do esporte espanhol à família do clube, a Assembleia Geral trouxe outras notícias não menos importantes, depois que os sócios aprovaram contas financeiras sólidas e um orçamento recorde de 1,25 bilhão de euros para a próxima temporada.

A Assembleia Geral Extraordinária, realizada de forma presencial e remota no ginásio de basquete do Real Madrid City, registrou uma votação esmagadora a favor da nomeação de Nadal como novo membro da diretoria, ao mesmo tempo em que foram aprovados os resultados financeiros da temporada 2025-2026 e o orçamento previsto para a temporada seguinte, em um cenário que reflete as ambições esportivas e econômicas do clube merengue.

Rafael Nadal obteve a aprovação de 99,5% dos votos para se tornar novo membro da diretoria do Real Madrid: 1.704 sócios apoiaram sua nomeação, contra 4 votos contrários e 5 abstenções, de um total de 1.713 votos.

A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral Extraordinária, cuja pauta se limitou à ratificação da nomeação da lenda do tênis espanhol como membro da diretoria, de acordo com o artigo 46 do Estatuto do clube.

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Nadal foi recebido com festa e aplausos calorosos pelos representantes do clube, em um momento que refletiu seu status excepcional dentro da instituição madridista, sobretudo por ser um dos torcedores mais conhecidos do Real Madrid, além de sócio honorário desde 2011.

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Florentino Pérez não escondeu a satisfação com o passo e afirmou que a chegada de Nadal representa um dia especial para o clube e para ele pessoalmente, como presidente do Real Madrid.

"Todos nós conhecemos o status excepcional de Rafael Nadal, cujo nome já está gravado na história do esporte mundial. Ele alcançou uma conquista rara: tornou-se uma lenda admirada e respeitada no mundo inteiro", disse Pérez em seu discurso aos sócios.

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E acrescentou: "Mas quem teve a oportunidade de conhecê-lo de perto sabe que sua grandeza vai muito além de seus sucessos e de seus incontáveis títulos. Rafa é uma pessoa que conquistou o respeito e o carinho de milhões graças à sua personalidade e ao seu comportamento dentro e fora das quadras, e ao seu compromisso inabalável com os valores que tornam o esporte grandioso."

Pérez: Nadal é um dos nossos, e sua chegada vai além de uma simples nomeação

O presidente do Real Madrid enfatizou que a relação entre Nadal e o clube merengue ultrapassa os limites da admiração esportiva, considerando a lenda do tênis espanhol um dos filhos da instituição madridista, com uma profunda ligação afetiva com suas cores.

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"Para nós, há algo que tem um significado muito especial: Rafa é um dos nossos. Ele é sócio honorário do Real Madrid, sente profundamente estas cores e sempre expressou com orgulho seu pertencimento ao clube", afirmou Pérez.

E prosseguiu: "Por isso, sua chegada à nossa diretoria representa muito mais do que a simples entrada de uma personalidade excepcional. Significa que uma das maiores lendas do esporte espanhol e mundial quer compartilhar conosco a responsabilidade e o orgulho de trabalhar pelo futuro do Real Madrid."

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Pérez se mostrou confiante de que a presença de Nadal ajudará o clube a continuar construindo um futuro sólido para as próximas gerações, preservando sua identidade, seus princípios e suas ambições.

Ele ainda enviou uma mensagem direta ao astro espanhol: "Querido Rafa, o fato de você aceitar fazer parte da diretoria do Real Madrid é uma grande honra para nós. Este clube é a sua casa, e tenho certeza de que, a partir deste novo cargo, continuaremos compartilhando muitos momentos de orgulho e emoção."

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Nadal: "É uma grande responsabilidade, e vou trabalhar para manter o status do clube"

Rafael Nadal, por sua vez, expressou grande alegria por integrar a diretoria do Real Madrid e afirmou ter consciência do tamanho da responsabilidade que assume, considerando o status mundial do clube.

"É uma enorme honra e um motivo de grande felicidade. Fazer parte da diretoria do Real Madrid representa uma grande responsabilidade, pois este clube passa de pais para filhos e une as pessoas. Para mim, ele me reúne com minha família e meus amigos para assistir aos jogos juntos", disse Nadal.

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E acrescentou: "Tenho plena consciência do tamanho da responsabilidade, porque o Real Madrid é uma marca mundial. É uma responsabilidade enorme, e eu a aceito para que, com o passar do tempo, eu possa aprender e contribuir para garantir que este clube continue sendo o melhor do mundo."

Ele encerrou reforçando seu desejo de contribuir para manter o sucesso da instituição madridista: "Vou trabalhar para garantir que as coisas continuem como estão, um clube vitorioso, e que siga assim nos próximos anos. Hala Madrid!"

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Nadal tem uma carreira esportiva excepcional: conquistou 92 títulos de simples, entre eles 22 títulos de Grand Slam, além de duas medalhas de ouro olímpicas e cinco títulos da Copa Davis com a seleção espanhola, e também chegou ao topo do ranking mundial do tênis.

Real Madrid anuncia orçamento recorde de 1,25 bilhão de euros

A chegada de Nadal não foi o único destaque da Assembleia Geral. Os números financeiros também trouxeram notícias fortes para o clube merengue, depois que os sócios aprovaram as contas da temporada 2025-2026 e o orçamento da próxima temporada, que chegou a 1,25 bilhão de euros, um novo recorde.

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Pedro López Jiménez, vice-presidente do Real Madrid, abriu sua apresentação financeira com uma declaração curiosa: "Vou apresentar um resumo do que acontece na sala de máquinas do porta-aviões, para que ele possa conquistar vitórias seguidas."

E acrescentou, em tom de brincadeira: "Às vezes a bola entra, às vezes não, e às vezes o VAR tem um papel decisivo."

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As contas revelaram que o Real Madrid encerrou o exercício financeiro da temporada 2025-2026 com lucro líquido de 26,2 milhões de euros, mantendo seu histórico positivo pelo 26º ano consecutivo.

As receitas do clube também superaram a marca de 1 bilhão de euros pela terceira temporada seguida, chegando a 1,221 bilhão de euros, um novo recorde, enquanto o patrimônio líquido do clube subiu para 624 milhões de euros.

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O Real Madrid contribuiu com mais de 354 milhões de euros para os cofres públicos na temporada passada, por meio de impostos e contribuições à seguridade social, um indicador do tamanho de sua atividade econômica e de seu impacto financeiro.

Santiago Bernabéu lidera as ambições de crescimento econômico

O Santiago Bernabéu teve papel importante nos planos de crescimento: suas receitas aumentaram 11%, mesmo sem o estádio ter chegado ainda à fase de operação plena. O projeto de reforma custou 1,408 bilhão de euros.

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O vice-presidente do clube explicou que 74% das receitas vieram das atividades comerciais e das operações do estádio, enquanto as receitas ligadas a competições e entidades esportivas, como LaLiga, a Federação Espanhola, a Uefa e a Fifa, representaram os 26% restantes.

Os sócios aprovaram as contas da temporada 2025-2026 com 1.710 votos, o equivalente a 99,25%, contra 5 votos contrários e 8 abstenções.

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Já o orçamento da temporada 2026-2027 prevê receitas de 1,25 bilhão de euros, um aumento esperado de 2,4%, apostando em um salto adicional das atividades comerciais e no investimento no Santiago Bernabéu.

O clube projeta um aumento de 16% nas receitas de operação do estádio, impulsionado por um crescimento de 115% nas receitas comerciais, além de um aumento de 22% nas receitas do tour do Bernabéu e das atividades associadas.

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O Real Madrid também espera que a operação plena do Sky Bar, após a resolução da disputa judicial relacionada a ele, contribua para reforçar seus recursos financeiros na próxima etapa.

Novos patrocinadores, mais lojas e aumento para o futebol feminino

O novo orçamento inclui a previsão de um aumento de 22% nas receitas de patrocínio, após a renovação de vários acordos comerciais, com destaque para as parcerias com Adidas, Emirates e Unicaja, além da chegada de novos patrocinadores, entre eles Uber Eats, Hotels.com, PreZero, Airen e Campofrío.

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O clube também pretende aumentar em 15% as vendas de suas lojas, com o apoio da abertura de uma nova loja dentro do Santiago Bernabéu, enquanto foi decidido um aumento de 12% no orçamento da equipe de futebol feminino.

O novo orçamento foi aprovado por 1.705 sócios, o equivalente a 99%, contra 5 votos contrários e 12 abstenções.

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No encerramento da Assembleia, os sócios aprovaram as taxas de associação para a temporada 2027-2028, depois que a diretoria propôs fixar a anuidade em 156,79 euros antes do IVA.

A taxa reduzida para aposentados com mais de 65 anos e pelo menos 25 anos como sócios do clube será de 78,33 euros, enquanto os sócios com idades entre 11 e 14 anos pagarão 53,66 euros. Ficam isentos os menores de 11 anos, assim como aqueles com mais de 50 anos de associação.

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As taxas de associação foram aprovadas com 1.659 votos, o equivalente a 96,4%, contra 36 votos contrários e 26 abstenções.

Assim, o Real Madrid saiu de sua Assembleia Geral com uma decisão histórica no âmbito da diretoria, ao atrair um dos maiores símbolos do esporte mundial, e com indicadores financeiros que reforçam suas ambições futuras, em mais uma confirmação do desejo de Florentino Pérez de consolidar a força do clube dentro e fora de campo.