Oficial: Manchester City paga 135 milhões de euros e garante concorrente para Tijjani Reijnders

Elliot Anderson é oficialmente jogador do Manchester City. O médio de 23 anos chega do Nottingham Forest por cerca de 135 milhões de euros e assina contrato até meados de 2031 no Etihad Stadium.

A transferência já estava no ar há algum tempo, mas foi agora oficialmente concluída. Anderson esteve nas últimas semanas em ação no Mundial com a Inglaterra, onde conseguiu terminar em terceiro lugar. Agora, o seu foco pode estar totalmente na nova aventura no Manchester City.

“O Manchester City é um dos maiores clubes do mundo e o plantel que tem é fantástico: em todas as posições há uma enorme qualidade. Assim que ouvi que me queriam, fiquei determinado a concretizar esta transferência. Como futebolista, queres testar-te ao mais alto nível. No City vou ter essa oportunidade”, afirmou Anderson através dos canais do clube.

“De fora, percebe-se que o City é um clube que cuida bem dos seus jogadores e oferece o ambiente perfeito para tirares o melhor de ti próprio. Os sucessos que o clube alcançou e a forma como jogou nos últimos dez a quinze anos são extraordinários. É um privilégio ter a oportunidade de fazer parte disso.”

“Depois das minhas férias, estou determinado a lutar por um lugar na equipa. É um clube construído para ganhar títulos e competir no topo absoluto do futebol. Isso atrai qualquer futebolista. Estou extremamente feliz por ter recebido esta oportunidade e estou decidido a retribuir a confiança que o Manchester City depositou em mim”, concluiu Anderson.

O diretor de futebol Hugo Viana está, naturalmente, satisfeito com a chegada do inglês. “O Elliot é neste momento um dos maiores jovens talentos do meio-campo no futebol mundial. Traz energia, uma enorme capacidade de trabalho e tem uma qualidade de passe excecional. A sua evolução nos últimos anos tem sido impressionante e sublinha a sua ambição de se tornar o melhor jogador possível.”

Anderson passa de imediato a ser a contratação mais cara de sempre do Manchester City. Jack Grealish detinha esse título desde 2022, após a sua transferência de 117,5 milhões. Para Tijjani Reijnders, a chegada de Anderson pode ser uma má notícia, embora ainda esteja por ver quais são os planos do recém-chegado treinador Enzo Maresca.