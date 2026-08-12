O clube turco Fenerbahçe anunciou oficialmente a contratação do atacante belga Romelu Lukaku, vindo do Napoli, da Itália, em meio à sua busca por recuperar os títulos nacionais.

O Fenerbahçe não revelou os detalhes financeiros do negócio, mas reportagens da imprensa, entre elas a da rede francesa "Foot Mercato", especializada no mercado de transferências, destacaram que o valor da transação é estimado em cerca de 6 milhões de euros apenas, com possibilidade de o montante aumentar por meio de incentivos e bônus vinculados ao acordo.

Lukaku, de 33 anos, deixa definitivamente as fileiras do Napoli após duas temporadas passadas com a equipe, nas quais conquistou o título do Campeonato Italiano, para viver uma nova experiência no futebol turco pela porta do Fenerbahçe.

Lukaku, mais uma peça no gigantesco projeto do Fenerbahçe

A contratação do atacante belga se insere no movimento do Fenerbahçe para montar um elenco forte e capaz de brigar com força pelos títulos, depois de o clube turco ter fechado um grande número de negócios de destaque durante a janela de transferências de verão.

Neste verão, o Fenerbahçe contratou nomes de peso como Mason Greenwood, Nathan Aké e Vedat Muriqi, que disputa com Lukaku a posição de centroavante, além de um grupo de estrelas já presentes na equipe, com destaque para Marco Asensio, Sedki Cherif, Kerem Aktürkoğlu, Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté, Fred e Talisca.

Os reforços da equipe não pararam no setor ofensivo, pois o Fenerbahçe fortaleceu sua defesa com a contratação de Milan Škriniar, Nelson Semedo e Diego Carlos, enquanto o goleiro Ederson representa uma adição de peso entre as traves graças à sua vasta experiência.

Grande ambição para brigar com o Galatasaray

O Fenerbahçe espera que essas contratações lhe deem a capacidade de mudar o equilíbrio de forças no futebol turco, depois de encerrar a temporada passada na segunda colocação, atrás de seu rival tradicional, o Galatasaray.

Com a chegada de Lukaku ao lado dessa grande quantidade de nomes de destaque, o Fenerbahçe envia uma mensagem clara aos seus adversários, no sentido de que se prepara para disputar a nova temporada com um elenco recheado de estrelas e com ambições que vão além da simples disputa, mirando recuperar os títulos e ocupar a liderança do cenário turco.