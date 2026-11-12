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Lionel Scaloni oficializou sua permanência na seleção argentina ao assinar uma renovação de contrato histórica, que o manterá no comando da equipe durante a Copa do Mundo de 2030. O novo acordo consolida sua condição de figura lendária do futebol sul-americano após um período de sucesso sem precedentes no cenário mundial.

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Renovação histórica para o campeão mundial

A Associação de Futebol Argentino (AFA) confirmou que Scaloni permanecerá no comando da seleção por mais quatro anos. Desde que assumiu o cargo, em 2018, o treinador de 48 anos transformou a Argentina em uma potência. Sua passagem tem sido marcada por títulos, entre eles a Copa do Mundo de 2022, no Catar, duas Copas América e a Finalíssima.

“Anunciamos oficialmente a renovação de ‘Gringo’ Lionel Scaloni e de sua comissão técnica para o período de 2027 a 2030 no comando da seleção argentina. É um momento de alegria para todos no Comitê Executivo da AFA e para todos os argentinos. É um anúncio importante. Somando os oito anos iniciais a esta renovação de mais quatro anos, ele se tornará o treinador que mais comandou a seleção em Copas do Mundo por esta associação. Terá a responsabilidade de comandar a equipe em três delas”, afirmou o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, durante o anúncio, segundo a ESPN.

Superação das dúvidas e de uma perda pessoal

A decisão de permanecer veio após um período de reflexão para o treinador de 48 anos, que havia colocado seu futuro em dúvida ao admitir que precisava de tempo para “avaliar” seu ciclo de oito anos depois da dolorosa derrota na recente final da Copa do Mundo. A seleção argentina é, surpreendentemente, o primeiro trabalho do ex-jogador de Deportivo, Lazio e West Ham como treinador principal de uma equipe adulta. Antes disso, ele havia trabalhado apenas como auxiliar de Jorge Sampaoli na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Ao falar com a imprensa após a divulgação da notícia, Scaloni agradeceu à federação pela insistência e pela confiança em sua equipe. “Estou feliz. Embora as coisas estejam difíceis para mim no âmbito pessoal neste momento, isso me traz uma sensação de realização. Era o que todos queríamos. Estamos no mesmo lugar em que estávamos no primeiro dia, com o mesmo entusiasmo e a mesma vontade de sempre. Caso contrário, seria impossível estar aqui”, afirmou.

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Passagem marcada por recordes continua

Os números de Scaloni desde que assumiu o posto de Sampaoli são impressionantes. Em 107 jogos no comando, ele conquistou 79 vitórias, 18 empates e sofreu apenas 10 derrotas.

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Sob sua orientação, a equipe marcou 231 gols e manteve uma defesa sólida, que sofreu apenas 57. Seu legado também inclui uma sequência histórica de 36 jogos sem derrota entre julho de 2019 e novembro de 2022.

Novos desafios pela frente

Daqui para a frente, o treinador terá a difícil tarefa de renovar a equipe em uma nova era. O ciclo da Copa do Mundo de 2030 será o primeiro em duas décadas sem Lionel Messi, que encerrou sua lendária carreira pela seleção no início deste ano. Scaloni terá de identificar e integrar a próxima geração de talentos para manter a Argentina no topo do futebol mundial.

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No curto prazo, a atenção da comissão técnica volta ao campo: a Argentina tem amistosos marcados contra o Uruguai na sexta-feira e a Costa Rica na próxima terça-feira.