A Federação Alemã de Futebol anunciou esta sexta-feira a nomeação de Jürgen Klopp como novo diretor técnico da seleção da Alemanha, iniciando funções como sucessor de Julian Nagelsmann, que deixou o cargo após o fracasso no Campeonato do Mundo de 2026.

A federação alemã revelou, em comunicado oficial, que Klopp, de 59 anos, assinou um contrato válido até ao final do Mundial de 2030, e começará a exercer funções no próximo dia 15 de agosto.

Klopp obteve luz verde para comandar a seleção alemã depois de o conselho da assembleia geral da federação ter ratificado a sua nomeação, o último passo que antecedeu o anúncio oficial.

Klopp recusou várias propostas para treinar desde que deixou o Liverpool em 2024, antes de regressar ao banco pela via das seleções pela primeira vez na sua carreira.

A saída de Nagelsmann surgiu após a eliminação da seleção alemã nos 16 avos de final do Mundial de 2026, em resultado da derrota frente ao Paraguai no desempate por grandes penalidades (5-4), depois de o jogo ter terminado empatado — uma eliminação considerada muito aquém dos objetivos definidos pela federação antes do torneio.

Nagelsmann havia assumido o comando da seleção da Alemanha em setembro de 2023, sucedendo a Hansi Flick, antes de o seu contrato, que se estendia até 2028, ser rescindido por mútuo acordo com a federação.

Homem de Guardiola na equipa técnica de Klopp

A equipa técnica que auxiliará Klopp integrará Peter Krawietz, Pepijn Lijnders e Sven Bender.

Krawietz e Lijnders são dos mais próximos colaboradores de Klopp ao longo de muitos anos e conquistaram com ele vários títulos no Liverpool, com destaque para a vitória na Liga dos Campeões em 2019 e na Premier League em 2020.

O neerlandês Lijnders (43 anos) ocupava recentemente o cargo de treinador adjunto do espanhol Pep Guardiola no Manchester City, enquanto Krawietz (54 anos) chega à federação alemã proveniente do grupo "Red Bull", depois de já ter trabalhado com Klopp também no Mainz e no Borussia Dortmund.

Sven Bender (37 anos) regressa à federação alemã após experiências como treinador no Borussia Dortmund e no Unterhaching, tendo também trabalhado como treinador adjunto das seleções da Alemanha de sub-16 e sub-17 entre 2022 e 2024, para além do seu percurso internacional como jogador, que incluiu a participação em sete jogos pela seleção principal.

Klopp: A seleção alemã une-nos mais do que qualquer outra coisa

Klopp afirmou após assinar o contrato: "A seleção nacional é capaz de unir os alemães como nenhuma outra coisa, e é isso que torna esta missão tão especial para mim."

E acrescentou: "Estou grato por tudo o que vivi e aprendi ao longo do último ano e meio com a Red Bull, e agradeço-lhes o espírito de cooperação e abertura que tornou este acordo possível."

Prosseguiu: "Aguardo agora com expectativa esta missão especial no futebol alemão, e vamos trabalhar juntos com humildade e paciência para construir uma seleção que lute uns pelos outros, que se divirta a jogar futebol e que mereça o apoio incondicional dos adeptos alemães."

Federação Alemã: Foi a nossa primeira escolha sem hesitação

Por seu lado, o presidente da federação alemã, Bernd Neuendorf, garantiu que Klopp foi o primeiro candidato desde o início, e afirmou: "Jürgen Klopp encarna a paixão, a credibilidade e a capacidade de inspirar os outros, e por isso foi a nossa primeira escolha sem qualquer hesitação após a demissão de Julian Nagelsmann."

E acrescentou: "Agradeço a todos os que contribuíram para a concretização deste acordo, em especial a Oliver Mintzlaff pelas negociações construtivas e pelo seu espírito de cooperação, bem como a Aki Watzke pelo seu grande apoio."

Já Hans-Joachim Watzke, primeiro vice-presidente da federação, afirmou: "Para mim, o Jürgen é um dos melhores treinadores do mundo; ele desenvolve os seus jogadores e sabe liderar e unir as pessoas, e é exatamente disso que a seleção alemã precisa."

Por sua vez, o diretor desportivo da federação alemã, Rudi Völler, disse: "Ao longo de muitos anos, Jürgen Klopp provou a sua capacidade de desenvolver jogadores jovens e de alcançar resultados sob pressão. Além disso, possui uma personalidade de líder capaz de motivar os jogadores e os adeptos, e estou entusiasmado por trabalhar com ele."

Um dos maiores treinadores alemães

Klopp é considerado um dos maiores treinadores da história do futebol alemão moderno, depois de ter alcançado grandes êxitos com o Borussia Dortmund, que conduziu à conquista de dois títulos da Bundesliga em 2011 e 2012, para além da Taça da Alemanha em 2012.

O treinador alemão também construiu uma era marcante com o Liverpool inglês, tendo-o conduzido à conquista da Liga dos Campeões em 2019, antes de devolver a equipa ao pódio da Premier League em 2020, pondo fim a uma espera de três décadas.

Klopp fará o seu primeiro estágio internacional com a seleção alemã no final de setembro e início de outubro, quando disputar quatro jogos internacionais, começando com o confronto frente à Países Baixos em Amesterdão, no dia 24 de setembro, recebendo depois a seleção da Grécia em Augsburgo no dia 27 de setembro, antes de defrontar a Sérvia em Munique no dia 1 de outubro, encerrando o estágio com um jogo frente à Grécia em Salónica no dia 4 de outubro.

A federação alemã espera que Klopp lidere o projeto de reconstrução da seleção e a recuperação do seu estatuto no panorama internacional, em preparação para os desafios que se avizinham, com destaque para o Campeonato do Mundo de 2030.