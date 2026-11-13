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Após três anos de polêmica, acusações e desconfianças que abalaram o futebol espanhol, a investigação sobre o caso Negreira foi oficialmente encerrada do ponto de vista técnico, dando início à contagem regressiva rumo à decisão mais importante: o caso será definitivamente arquivado, ou o Barcelona será levado a julgamento em um dos processos mais graves da história do clube?

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Gerard López, ex-treinador do Barcelona Atlètic, foi a última testemunha a depor perante a juíza Alejandra Gil, titular do Juizado de Instrução nº 1 de Barcelona, responsável por conduzir este espinhoso processo. Com seu depoimento, encerrou-se a fase de coleta de declarações, e à juíza resta apenas aguardar os relatórios financeiros do clube catalão antes de definir o destino do caso no início de 2027.

López, que comandou a equipe reserva entre 2015 e 2018, defendeu com veemência a utilidade dos relatórios de arbitragem que eram elaborados por Javier Enríquez, filho de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros.

O atual treinador do Granollers afirmou perante o tribunal que aqueles relatórios eram extremamente úteis e bastante abrangentes, especialmente no período em que dirigiu o Barcelona Atlètic na Segunda Divisão, um campeonato que não conta com a ampla cobertura televisiva do futebol profissional.

López explicou que a ausência de imagens e análises televisivas tornava mais difícil a tarefa de estudar os adversários e os árbitros, e que o trabalho de Enríquez contribuiu de forma evidente para suprir essa carência.

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Ele ainda ressaltou que os relatórios eram atualizados e precisos, e incluíam informações extraídas da partida imediatamente anterior ao jogo de sua equipe, o que proporcionava à comissão técnica uma visão prática que auxiliava na preparação para os jogos.

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O depoimento de López acrescenta uma nova dimensão ao caso, revelado pela rádio "Cadena SER" em 2023, e relacionado a pagamentos feitos pelo Barcelona ao longo de 17 anos a Negreira e seu filho. A Justiça investiga possíveis crimes que incluem má gestão, falsificação de documentos e corrupção esportiva, acusações cuja veracidade o clube catalão nega, afirmando que a contrapartida se referia a serviços reais de consultoria técnica.

Anteriormente, Toni Alonso, que ocupou o cargo de delegado da equipe reserva por 32 anos, prestou seu depoimento perante a juíza.

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Alonso esclareceu que o uso dos relatórios dos árbitros variava de treinador para treinador. Alguns técnicos, como Gerard López, recorriam a eles e tiravam proveito deles, enquanto outros os ignoravam completamente, com destaque para Luis Enrique, que se concentrava apenas no que podia controlar dentro de campo, por considerar que os árbitros estavam fora de seu alcance de influência.

Enquanto isso, a juíza Gil aguarda as informações financeiras que o Barcelona deverá enviar, com base em um pedido feito pelo Real Madrid.

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A juíza havia rejeitado inicialmente o pedido do clube madrilenho de obter os relatórios de auditoria e os relatórios financeiros do período entre 2010 e 2021, mas a Audiência Provincial de Barcelona aceitou o pedido parcialmente, o que confere ao caso uma nova dimensão de tensão entre os rivais tradicionais.

Com o encerramento da fase de depoimentos, o caso Negreira entra em sua etapa final antes da decisão definitiva: ou a juíza se convence de que o ocorrido não ultrapassa serviços legítimos, encerrando o processo, ou considera que há indícios suficientes para levar o caso a julgamento, cenário que reacenderia um dos casos mais divisivos da história do futebol espanhol.