A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) divulgou um pacote de decisões que definiu o destino das finais das competições continentais para os próximos quatro anos e revelou uma nova revolução no formato da Liga das Nações da Europa.

Isso ocorreu durante uma reunião decisiva realizada pelo Comitê Executivo da Uefa nesta quarta-feira, na cidade grega de Salônica.

Mapa das finais masculinas

As principais decisões vieram na Liga dos Campeões da Europa masculina, de acordo com o comunicado da Uefa, da seguinte forma:

Final de 2028: será disputada no estádio Munich Arena, em Munique, com o retorno da final ao reduto do Bayern de Munique após a famosa final de 2012.

Final de 2029: será sediada no novo estádio Spotify Camp Nou, em Barcelona, na primeira final europeia que o estádio recebe em sua nova configuração, que o tornará o maior estádio da Europa, e a primeira desde a histórica final de 1999.

Já as outras duas competições da Uefa:

Liga Europa: 2028 no Estádio Nacional de Bucareste, e 2029 no Estádio Nacional da Sérvia, em Belgrado.

Liga Conferência Europa: 2028 no Juventus Stadium, em Turim, e 2029 no estádio Puskás Aréna, em Budapeste.

Finais femininas e Supercopa

A Uefa não deixou de lado as competições femininas e a Supercopa, tendo sido decidido:

Liga dos Campeões da Europa feminina: 2028 no estádio Parc Olympique Lyonnais, em Décines-Charpieu, e 2029 no Estádio Nacional do País de Gales, em Cardiff.

Supercopa da Europa: 2027 no estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, e 2028 no estádio Astana Arena, em Astana, no Cazaquistão, num movimento marcante para ampliar o alcance do evento.

Liga dos Campeões da Europa de futsal: a final de 2027 será disputada no estádio Biel/Bienne Arena, na Suíça.

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Revolução na Liga das Nações da Europa

Numa decisão estratégica, o Comitê Executivo aprovou a alteração do formato de acesso e rebaixamento na Liga das Nações da Europa para a temporada 2026/2027.

Essa alteração vem para facilitar a transição suave para o novo formato aprovado em maio de 2026, que verá a competição mudar de quatro grupos para apenas três grupos a partir da temporada 2028/2029, com o objetivo de aumentar a competitividade das partidas.

A Uefa encerrou sua reunião anunciando o local do próximo encontro, com o Comitê Executivo realizando sua reunião seguinte na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, no dia 7 de dezembro, ou seja, no dia imediatamente posterior ao sorteio das eliminatórias da Eurocopa 2028, que será realizado na mesma cidade.