O clube saudita Al-Nassr colocou um ponto final na polêmica levantada sobre a dificuldade de concretizar ao menos uma única contratação durante a atual janela de transferências do verão, ao anunciar o acordo com o meio-campista português Samu Costa.

O Al-Nassr sofreu com uma crise financeira que o impediu de fechar contratações desde o início do mercado, antes de conseguir obter o certificado de sustentabilidade financeira e resolver todas as suas pendências.

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O Al-Nassr revelou por meio de sua conta oficial na plataforma "X" o sucesso na contratação de Samu Costa, através de um vídeo no qual o jogador português apareceu vestido como um guerreiro.









O Al-Nassr havia chegado a um acordo com o Real Mallorca para contratar Samu Costa, na atual janela de transferências do verão, por 9 milhões de euros, desde o mês de julho passado, segundo revelaram relatos da imprensa.





O Al-Nassr inicia a nova temporada no sábado, dia 15 de agosto, quando enfrenta o Al-Fateh, na primeira rodada da Roshn Saudi League.

O Al-Nassr busca manter o título do Campeonato Saudita conquistado na temporada passada após 7 anos de jejum, além de conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de elite pela primeira vez em sua história.