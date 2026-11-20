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Brajan Gruda está em alta: brilhou em seus dois primeiros jogos pela seleção alemã e evoluiu muito no RB Leipzig. Por isso, uma transferência sairia cara.

Segundo o Bild, o Leipzig só estaria disposto a vender Gruda no verão do ano que vem se recebesse "ofertas totalmente indecentes". De acordo com a reportagem, os clubes interessados teriam de oferecer uma quantia próxima da marca de 100 milhões de euros para fazer o RB considerar a venda.

Assim, contratar Gruda no próximo verão também seria uma tarefa complicada para o Bayern de Munique. O clube mais vezes campeão da Alemanha teria interesse no jogador , informou recentemente a Sport Bild. Segundo a publicação, o Bayern acompanha de perto a evolução de Gruda e valoriza, entre outras coisas, sua versatilidade no ataque. Afinal, o recém-chegado à seleção principal da Alemanha pode atuar sem problemas pelas duas pontas ou como camisa 10.

Quando a obrigação de compra de Brajan Gruda entra em vigor para o Leipzig?

Segundo o Bild, a situação contratual de Gruda no Leipzig é a seguinte: atualmente emprestado pelo Brighton & Hove Albion, ele provavelmente terá a cláusula de compra obrigatória acionada já no início de 2027. Isso aconteceria assim que Gruda disputasse pelo menos três partidas da Bundesliga no ano que vem, marca que poderia ser alcançada já em meados de janeiro. Nesse caso, o Leipzig, que havia pago ao Brighton 1 milhão de euros pelo empréstimo no início de fevereiro de 2026, teria de desembolsar 25 milhões de euros para contratar Gruda em definitivo.

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O contrato do jogador de 22 anos com o clube da Saxônia passaria então a valer até 2031. Por isso, o Leipzig não estaria sob nenhuma pressão para vendê-lo no próximo verão. Além disso, não haveria previsão de cláusula de rescisão.

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Com suas duas primeiras atuações pela seleção principal da Alemanha, Gruda elevou ainda mais seu valor de mercado. Na estreia contra a Sérvia (3 a 1), o driblador marcou um belo gol após uma jogada individual espetacular. Na segunda-feira, também esteve entre os destaques da goleada por 5 a 0 sobre a Holanda , com duas assistências e um gol.

Getty Images

Não é segredo que o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, admira Gruda há bastante tempo. Ainda como Head of Global Soccer da Red Bull, ele participou, no início do ano, da transferência do ex-jogador do Mainz para o Leipzig. Klopp admira a qualidade de Gruda com a bola e sua mentalidade de jogador ousado, mas, segundo o Bild, também tinha dúvidas sobre sua disposição para defender quando ele foi contratado pelo RB.

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Jürgen Klopp também elogiou o trabalho defensivo de Brajan Gruda

Gruda já dissipou essas dúvidas de forma impressionante. Após a grande vitória sobre a Holanda, Klopp também se mostrou muito satisfeito com o trabalho do jogador do Leipzig sem a bola . À ARD, o treinador da seleção alemã disse sobre Gruda e Derry Scherhant (SC Freiburg), que também brilhou na outra ponta: "Os dois sabem jogar bola, meu Deus. Mas o quanto eles trabalharam e o quanto tiveram de trabalhar hoje foi impressionante. É isso que, no fim das contas, faz uma equipe. Outros também sabem jogar bola. Mas, no fim, o que importa é a paixão e a dedicação que você coloca em campo."

O fato de o RB acabar contratando Gruda por um valor comparativamente baixo se deve, por sua vez, à dificuldade do jogador, admirado por Klopp, de se firmar no Brighton. O clube inglês havia pago expressivos 31,5 milhões de euros ao Mainz 05 por ele em 2024, mas Gruda não correspondeu às grandes expectativas e muitas vezes entrou apenas durante as partidas.

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Por isso, ele precisou encontrar ritmo no Leipzig durante o segundo turno da temporada passada, antes de deslanchar recentemente. Nos últimos oito jogos oficiais, Gruda chamou a atenção com dois gols e cinco assistências. "Fico muito feliz por ele, mas fico ainda mais feliz pelo RB Leipzig, porque desenvolver jogadores é um objetivo do clube", elogiou o técnico do RB, Martin Demichelis, na entrevista coletiva de quinta-feira. Ele, porém, também fez um alerta a Gruda.

Apesar da empolgação na seleção alemã, Demichelis faz alerta a Gruda

"Ele ainda precisa manter os pés no chão", ressaltou Demichelis, antes de completar: "É sempre bom jogar pela seleção, mas voltar e imediatamente render pelo clube é o que importa e o que é difícil. Ele precisa dar o próximo passo imediatamente, e o próximo passo é o nosso próximo jogo."

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No sábado, Gruda e o Leipzig visitam o Union Berlin. Na terça-feira seguinte, a equipe terá um importante jogo em casa contra o RC Lens pela Liga dos Campeões.