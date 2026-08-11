Uma reportagem publicada nesta terça-feira afirmou que o Barcelona se prepara para cumprir a promessa feita à sua jovem estrela, na esperança de manter seus serviços, diante das ofertas que ele vem recebendo da Espanha e do exterior.

De acordo com o jornal "Sport", o Barcelona se prepara para realizar uma reunião importante com Marc Bernal (19 anos), já que os diretores esportivos do clube pretendem se encontrar com os representantes do meio-campista nos próximos dias para revisar as cláusulas de seu contrato e cumprir os compromissos assumidos com ele.

Esse passo acontece em um momento de extrema importância para o meio-campo. O Barcelona segue adiante na contratação de Rodri, do Manchester City, e monitora de perto a condição física de Frenkie de Jong, mas nada disso muda a visão do clube sobre Bernal, que continua sendo um jogador fundamental para o futuro do projeto.

Aumento salarial de Marc Bernal em espera

Segundo a rede ESPN, o Barcelona pretende se reunir com os representantes de Marc Bernal para discutir a melhoria das condições financeiras de seu contrato.

O meio-campista havia renovado seu contrato em setembro de 2025, estendendo-o até 30 de junho de 2029, e o contrato inclui uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.

No entanto, esse acordo deixou uma questão pendente. A direção esportiva havia prometido revisar seu salário assim que o jogador se firmasse definitivamente no time principal. Esse momento chegou, e o clube agora deseja cumprir seu compromisso.

Bernal está ciente de que tem um longo caminho pela frente, mas seu desejo de permanecer no Barcelona é absoluto. O meio-campista, que passou pela academia de La Masia desde pequeno, aspira apenas a continuar evoluindo no clube e a se tornar um pilar fundamental do time principal.

Essa atualização também é uma medida preventiva. O desempenho destacado do jogador e seu potencial atraíram o interesse de vários clubes da Premier League, da Bundesliga e da Serie A, que acompanham de perto sua evolução.

O negócio de Rodri e o futuro de Bernal

A chegada de Rodri pode mudar a configuração do meio-campo, mas o Barcelona não espera que o internacional espanhol atrapalhe o progresso de Bernal, muito pelo contrário.

O clube acredita que dividir uma posição e ter sessões de treino com um jogador do nível de Rodri ajudará o produto da academia a evoluir.

O objetivo é que ambos joguem juntos no meio-campo e que Bernal continue ganhando experiência sem ser submetido a pressão excessiva.

A situação de Frenkie de Jong também influencia o planejamento. Seus problemas físicos obrigaram o Barcelona a reconsiderar cuidadosamente a posição de volante de contenção e a buscar alternativas que garantam estabilidade em uma zona vital para a equipe.

Aposta no futuro

Para Deco, Bernal é um dos talentos mais promissores da academia de La Masia. O diretor esportivo deseja transmitir essa confiança a ele pessoalmente e dissipar quaisquer dúvidas sobre o papel que desempenhará no novo Barcelona.

Assim, a próxima reunião servirá para avançar no aumento salarial prometido e, ao mesmo tempo, fortalecer a relação entre o clube e um de seus talentos mais destacados.