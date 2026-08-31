O Manchester City enviou uma proposta oficial ao Chelsea, nesta segunda-feira, para contratar o meio-campista Enzo Fernández durante a atual janela de transferências do verão europeu.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "Urgente: o Manchester City apresenta oficialmente uma proposta ao Chelsea para contratar Enzo Fernández!".



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E acrescentou Romano: "O Manchester City entrou em contato oficialmente com o Chelsea pela primeira vez neste verão para iniciar as negociações sobre a contratação de Enzo Fernández, e as conversas estão em andamento no momento".

O especialista no mercado de transferências concluiu: "O jogador argentino aguarda a decisão final das conversas entre os dois clubes. O negócio ainda é possível".



