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Oferta madrilenha para fechar uma contratação gratuita do Premier League

Mercado da bola
La Liga
Premier League
Getafe
J. Sancho
Chelsea
Manchester United
Espanha
England

O Getafe apresenta a primeira proposta oficial pela contratação de Jadon Sancho

O Getafe está tratando com muita seriedade a sua tentativa de contratar a estrela inglesa Jadon Sancho.

O jornal Sport, citando a Sky Sports Alemanha, informou que o clube madrilenho apresentou nesta quinta-feira a primeira oferta oficial para contar com os serviços do jogador.

Depois de se tornar jogador livre com o fim do seu contrato com o Manchester United, Sancho pode se juntar ao Getafe sem que o clube espanhol precise pagar qualquer valor de transferência.

Ainda assim, o principal obstáculo para a conclusão do negócio é o salário do jogador e a possibilidade de encaixá-lo no teto salarial definido para a equipe do técnico José Bordalás.

Segundo as informações disponíveis, Sancho está analisando a oferta espanhola neste momento, em consulta com as pessoas próximas a ele.

Entre os fatores que pesam a favor estão a possibilidade de relançar a sua carreira em uma das grandes ligas europeias e com um clube no qual o seu compatriota Mason Greenwood conseguiu recuperar o nível e brilhar novamente.

Caso o negócio seja oficializado, Sancho será a segunda grande contratação do Getafe no mercado de jogadores livres, após o anúncio da chegada de Dani Carvajal, que assinou com o clube nesta semana.

Sancho tem 26 anos e já atuou por Borussia Dortmund, Aston Villa, Manchester United e Chelsea, com valor de mercado atualmente estimado em cerca de 10 milhões de euros.

O jogador inglês não conseguiu atingir o nível que se esperava dele na Premier League, depois de ter brilhado no Campeonato Alemão, quando o seu valor de mercado chegou a alcançar 130 milhões de euros.

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