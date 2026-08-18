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Bruno FernandesGetty Images
Christian Guinin

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Oferta gigantesca do Irã por astro do Manchester United: Galatasaray aparentemente tenta investida por Bruno Fernandes

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A Süper Lig aparentemente quer seguir se reforçando. O Galatasaray, de Istambul, atrai o astro Bruno Fernandes, do Manchester United, com uma oferta de contrato insana.

Segundo o jornal inglês Telegraph, o recordista turco em títulos planeja apresentar uma oferta extremamente atraente ao meio-campista português dos Red Devils.

De acordo com a reportagem, o Galatasaray oferece a Fernandes um salário anual equivalente a 21 milhões de euros líquidos. Assim, o jogador de 31 anos passaria a ganhar cerca do dobro do que recebe atualmente no Manchester United, onde já está entre os maiores salários do clube, com vencimentos entre 10 e 15 milhões de euros.

Segundo a publicação, o presidente do Gala, Dursun Özbek, estaria pessoalmente empenhado na contratação de Fernandes. No clube da Süper Lig, o meio-campista receberia um contrato de quatro anos, válido até 30 de junho de 2031.

Bruno Fernandes Manchester United 2026 new kitGetty Images

O Manchester United realmente pretende liberar Bruno Fernandes?

No entanto, é questionável se o ManUnited sequer está disposto a liberar o português. Nos Red Devils, Fernandes segue como titular absoluto e, ainda na temporada passada, quebrou o recorde de mais assistências em uma única edição da Premier League.

Além disso, uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros no contrato do jogador de 31 anos expirou no mês passado, e o 20 vezes campeão inglês poderia, assim, negociar livremente o valor da transferência. O Galatasaray provavelmente teria de colocar pelo menos 50 milhões de euros na mesa, sendo 35 milhões deles como valor fixo.

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Fernandes ainda tem contrato com o United até 2027. Na temporada passada, ele entrou em campo 37 vezes pelos Red Devils em todas as competições, marcou nove gols e deu outras 22 assistências.

Ele também atuou na Copa do Mundo seguinte, nos Estados Unidos, Canadá e México. Até a eliminação de Portugal nas oitavas de final contra a Espanha (0 a 1), ele foi titular nos cinco jogos (uma assistência).

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