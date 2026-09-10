Oferta do Barcelona e resposta do Atlético: Deco revela pela primeira vez os bastidores da negociação de Álvarez

Deco, diretor esportivo do Barcelona, falou publicamente e pela primeira vez sobre o caso Julián Álvarez, a história de transferência mais destacada da última janela de verão, na qual o clube catalão buscou a contratação do atacante argentino, mas enfrentou forte resistência dos dirigentes do seu clube, o Atlético de Madrid, que se mostraram dispostos a aprovar sua transferência para qualquer outro clube, exceto o Barça.

As declarações de Deco ocorreram durante uma entrevista ao programa "El Món a Rac1", apresentado por Jordi Basté, e era inevitável que Julián Álvarez se tornasse o centro da conversa após meses de polêmica em torno do interesse do Barcelona e da forte reação do Atlético.

No início, Deco limitou-se a esclarecer a posição negocial do clube catalão, dizendo, segundo o jornal "Sport": "Temos as informações disponíveis, e lidamos com as coisas de maneira correta. Fizemos uma oferta e não recebemos nenhuma resposta".

E acrescentou: "A maior parte do que se levantou sobre o assunto foi através da imprensa. Falamos com eles com todo o respeito, e desde o início nos disseram que não desejavam vendê-lo. Não é possível continuar levantando o mesmo assunto repetidamente; trata-se de pressão midiática mais do que de uma realidade concreta, e não há mais nada que justifique a discussão".

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Deco foi categórico em sua resposta quando questionado diretamente sobre se o Barcelona havia pedido a Julián que manifestasse publicamente seu desejo de deixar o Atlético; ele respondeu com a palavra "não".

Deco também fez questão de evitar provocar uma nova polêmica ao abordar as declarações de Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, que se seguiram ao sorteio da Liga dos Campeões da temporada 2026-2027; declarações nas quais Gil Marín dirigiu acusações graves à direção do Barcelona e os criticou com expressões que chegaram ao nível do insulto.

Deco prosseguiu: "Não posso dizer muito além do que a realidade impõe; apresentamos uma oferta oficial e correta. Só posso falar sobre a minha situação pessoal, e não posso entrar em detalhes de quaisquer acordos que possam ter sido firmados (entre o Atlético e Julián Álvarez)".

E explicou: "Posso falar sobre a minha experiência como jogador: o presidente do Porto, Pinto da Costa, não me permitiu partir para o Barcelona; ele me pediu para ficar por um ano, e no ano seguinte eu poderia me transferir para qualquer destino que desejasse. De fato, fiquei, e minha única opção era fazer uma boa atuação e esperar o ano seguinte".

E apontou: "Depois de um ano, recebi uma oferta do Chelsea — que incluía uma compensação financeira maior — mas eu queria me juntar ao Barcelona, e naquele momento Pinto da Costa me disse que eu tinha liberdade para escolher meu destino, então me transferi para o Barcelona".

Deco negou que a oferta do Barcelona incluísse o pagamento em seis parcelas, dizendo: "Não, pois quando apresentamos a oferta, no valor de 100 milhões de euros, ela previa o pagamento ao longo de três temporadas, exatamente como fazem os outros clubes. Aliás, há clubes que nos pagam seus débitos ao longo de cinco temporadas!", em uma referência bem-humorada.

E, para encerrar esse assunto, afirmou que não tem nenhum problema com seu homólogo no Atlético, Mateo Alemany, dizendo: "Não tenho nenhum problema com o Mateo; e não sei se ele tem algum problema comigo, porque não cometi nenhuma ofensa contra ele. Trabalhamos juntos no Barcelona. Conversamos sobre o Julián neste verão? Ele não respondeu às ofertas que apresentamos a ele referentes ao Julián".

E continuou seu discurso: "A discussão sobre encontrar um centroavante puro (número 9) é um pouco longa. Há um número reduzido de centroavantes puros que desempenham bem esse papel. Há o Haaland, e tínhamos o melhor, o Robert. E também o Luis Suárez. Poucos são os que possuem esse tipo de jogador".

E apontou: "No meu tempo, havia o Eto'o, mas ele não era um centroavante puro porque se movimentava muito, como o Raphinha. Agora temos o Paris Saint-Germain, que não tem um centroavante puro. A presença de um centroavante puro define o estilo de jogo, e aqui nosso treinador tem uma visão clara de como jogar".

E concluiu: "No ano passado tínhamos o Ferran. Antes disso, ele era um ponta, e agora está mais próximo do centroavante puro, mas os centroavantes puros eram diferentes dos atacantes de hoje. Não devemos nos preocupar tanto com isso. No momento, não precisamos de um artilheiro porque o Raphinha, com a visão do treinador, apresenta uma atuação excelente. E o Gabriel Jesus é habilidoso em se entrosar com os companheiros e se movimenta bem, e há também o Hamza Abdelkarim, que é mais parecido com um número 9 clássico dentro da área".

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