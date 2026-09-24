"As portas estão abertas", disse o diretor Dean Brennan, do Barnet FC. Brennan confirmou que Alli usa as instalações de treino no norte de Londres como inquilino, mas explicou que o ex-astro do Tottenham Hotspur está calorosamente convidado a participar do treino do time principal do líder da League Two.

Alli "está passando por um momento realmente muito difícil agora", disse Brennan à talkSport. "Obviamente há um motivo pelo qual ninguém o contratou."

Mas ele acredita que o jogador de 30 anos, 37 vezes internacional pela Inglaterra, merece uma "segunda chance".

"No nosso clube, muitos rapazes cujos contratos expiraram treinam conosco", disse Brennan. "Se Dele quiser treinar com a gente, as portas estão abertas para ele. Ele pode recuperar a forma conosco e treinar com a equipe."

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Como foi Dele Alli após a saída do Tottenham?

Desde o fim de seu contrato com os Spurs, em 2022, Alli soma 29 jogos oficiais em suas passagens por Everton, Besiktas e, mais recentemente, Como. Sua última partida já foi há um ano e meio. Em sua primeira e única atuação pelo Como de Cesc Fàbregas, Alli recebeu cartão vermelho saindo do banco após nove minutos em campo contra o Milan.

Alli foi, muito jovem, um dos melhores jogadores da Inglaterra e da Premier League. Ele foi eleito duas vezes o melhor jogador jovem da liga e disputou o título inglês e o da Champions League ao lado de astros como Harry Kane, Heung-Min Son, Christian Eriksen e Hugo Lloris.

Pelos Spurs, ele disputou 269 jogos oficiais, com 67 gols e 59 assistências. Com a saída do técnico Mauricio Pochettino após a derrota para o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2019, a estrela de Alli também começou a perder brilho.

Em 2023, ele relatou em uma entrevista problemas mentais e traumas de infância não processados.







