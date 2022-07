Oferecido ao Santos, Villa sofre resistência no clube; Zagueiros são avaliados

Atacante é investigado por abuso sexual. Komar, do Talleres, Valdez, do América (MEX), e Alexis Duarte, do Cerro Porteño, são avaliados para a zaga

O Santos está à procura de reforços no mercado da bola. O diretor de futebol do clube, Newton Drummond, disse em entrevista nessa quinta-feira (28) que o clube procura "lateral, zagueiro, volante, meia e atacante de lado" na janela de transferências. Alguns nomes foram oferecidos ao clube por empréstimo nos últimos dias. Dentre eles, o atacante Sebastián Villa, do Boca Juniors, e três defensores: Juan Cruz Komar, do Talleres, Bruno Valdez, do América (MEX), e Alexis Duarte, do Cerro Porteño.

O Santos ainda não se posicionou sobre os atletas. Todos são avaliados nos bastidores do clube, como soube a GOAL. Há ponderações internas sobre todos os nomes, especialmente pela crise financeira vivida no clube. A diretoria não pretende fazer contratações que demandem elevados investimentos no mercado da bola.

Sebastián Villa, de 26 anos, é um nome que agrada desportivamente à diretoria do Santos. O problema é o extracampo do jogador. O atleta é investigado por suposto abuso sexual na Argentina, o que faz com que a cúpula santista tenha receio de investir em sua contratação. O atleta foi oferecido por empréstimo gratuito ao clube da Vila Belmiro, pagando apenas os salários, na casa dos R$ 350 mil mensais.

Com contrato até dezembro de 2024 na Bombonera, ele está disposto a jogar no Brasil. Entretanto, sabe que a investigação sobre abuso sexual pesa contra a sua imagem. Há resistência em relação à contratação do atleta.

Getty Images

Para a zaga, três atletas foram oferecidos. O argentino Juan Cruz Komar, do Talleres, foi o primeiro nome apresentado. Aos 25 anos, a pedida inicial era de US$ 3,5 milhões (R$ 18,1 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta. Sem dinheiro, o Santos descartou um investimento nestes moldes. A cúpula só aceitaria em caso de recebê-lo por empréstimo, com uma taxa de vitrine. A situação do jogador ainda é discutida nos bastidores.

Aos 25 anos, Komar tem contrato com o Talleres até dezembro de 2025. O jogador foi revelado nas categorias de base do Boca Juniors e atua no Talleres desde 2016. Na atual temporada, soma 16 partidas pela equipe.

Getty Images

O zagueiro paraguaio Bruno Valdez, hoje no América (MEX), também foi oferecido ao clube. O jogador de 29 anos teria que renovar o seu contrato no futebol mexicano e ser posteriormente emprestado ao Peixe. O atual compromisso do atleta se encerra em junho de 2023.

O principal empecilho para a contratação de Valdez é o salário. O jogador recebe US$ 120 mil (R$ 620 mil) por mês no México. O valor está fora dos padrões do clube da Vila Belmiro, que precisaria negociar uma nova remuneração com o atleta.

O último nome oferecido para a zaga é de Alexis Duarte, do Cerro Porteño. O defensor de 22 anos tem contrato com o clube paraguaio até dezembro de 2023. A sua saída para a Vila Belmiro deveria ter os mesmos moldes do negócio envolvendo Bruno Valdez — renovação contratual e empréstimo na sequência.

A ideia é que ele seja negociado por empréstimo com opção de compra ao término do contrato — o valor ainda não foi discutido. O Santos teria também uma taxa de vitrine — em caso de venda do atleta durante o período de cessão, os paulistas teriam direito a um percentual. O salário pleiteado pelo atleta no Brasil não ultrapassa os R$ 200 mil mensais.