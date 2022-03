Ofensivo e muito veloz, Ayrton Lucas chega ao Flamengo como opção na ala-esquerda

O Flamengo deve anunciar oficialmente a contratação de Ayrton Lucas nesta quarta-feira (30). O jogador de 24 anos desembarcou no Rio de Janeiro na última terça e já iniciou a bateria de exames antes de assinar o contrato de empréstimo até dezembro.



Lateral-esquerdo de origem, Ayrton Lucas tem como principal característica o apoio ao ataque. O jogador é bastante ofensivo e chega para ser utilizado como ala pela esquerda. A estreia do atleta, no entanto, pode demorar um pouco mais, uma vez que ele ainda se recupera de uma lesão no tornozelo.



A ideia de Paulo Sousa era ter um atacante atuando por ali. O português chegou a pedir a contratação de um ponta esquerda para a diretoria. A cúpula do futebol rubro-negro até tentou trazer Everton Cebolinha e fez consultas por Diego Rossi. Sem sucesso, os dirigentes viram em Ayrton Lucas uma boa oportunidade de mercado por suas características.



Apesar de não ser atacante, Ayrton é um jogador muito ofensivo e participa bastante do jogo no ataque. É muito rápido e tem a velocidade como principal arma. Defensivamente, no entanto, peca um pouco e, por isso, costuma se dar melhor em equipes que atuam com três zagueiros.



Quem acompanhou o jogador neste período na Rússia, com a camisa do Spartak, destaca que precisa ser bem protegido para que sua veia ofensiva seja potencializada. Sempre demonstra muita disposição em campo, o que acabou conquistando a torcida do clube russo.



Ayrton Lucas chegou ao Spartak Moscou em 2019 e disputou ao todo 108 jogos. Foram quatro gols e 11 assistências neste período. Ele chega ao Flamengo por empréstimo até dezembro com passe fixado em 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 50,16 milhões na cotação atual).